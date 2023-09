Los airpods son auriculares inalámbricos desarrollados por Apple. Están diseñados para ser utilizados con dispositivos Apple, como el iPhone, el iPad y el Mac, aunque también pueden conectarse a otros dispositivos a través de Bluetooth. Sirven para escuchar música, hacer llamadas, interactuar con Siri y más, todo sin la necesidad de cables. Vienen con una cajita, conocida como estuche de carga, que no solo sirve para guardarlos, sino que también los carga.

Cómo limpiar los airpods y su estuche de carga

Materiales:

Paño suave y sin pelusa (como los paños para limpiar lentes).

(como los paños para limpiar lentes). Bastoncillos de algodón.

Alcohol isopropílico (opcional, pero útil para desinfectar).

(opcional, pero útil para desinfectar). Cepillo de cerdas suaves (como un cepillo de dientes viejo).

Ahora que ya tenemos todos los materiales vamos a ver cómo limpiar este útil aparato para que funcione mejor y no acumule la suciedad de tus orejas:

Asegúrate de que tus airpods estén desconectados y apagados. Con el paño suave, limpia suavemente la superficie exterior de cada AirPod. Si ves suciedad en las rejillas de los altavoces, usa el cepillo de cerdas suaves para limpiarlas con cuidado. Asegúrate de que el cepillo esté seco y limpio. Si lo prefieres puedes retirar la suciedad con un bastoncillo. Para una limpieza más profunda o para desinfectar, humedece ligeramente un extremo del bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico y limpia con cuidado las áreas difíciles de alcanzar. No empapes el bastoncillo, solo debe estar ligeramente húmedo. Si mojas el airpod lo estropearás. Deja que los airpods se sequen completamente antes de usarlos o cargarlos.

Es el turno del estuche de carga:

Abre el estuche y retira los airpods si están dentro. Limpia el exterior del estuche con el paño suave. Para limpiar el interior del estuche, humedece ligeramente un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico y limpia con cuidado las áreas donde se colocan los airpods y los puntos de contacto de carga. Nuevamente, no empapes el bastoncillo. Si hay suciedad en las ranuras o en las áreas difíciles de alcanzar, utiliza el cepillo de cerdas suaves para limpiarlas. Deja que el estuche se seque completamente antes de colocar los airpods dentro o cargarlo.

No uses líquidos directamente sobre los airpods o el estuche. No sumerjas los airpods ni el estuche en agua ni en ningún otro líquido. Estos dispositivos no están diseñados para ser sumergidos y hacerlo podría dañarlos.

Con una limpieza regular, tus airpods y su estuche se mantendrán en buen estado y funcionarán correctamente durante mucho tiempo.