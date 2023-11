La lavadora es uno de los aliados más importantes en la vida cotidiana. Como todos los electrodomésticos, es un bien caro del que ya no podríamos prescindir. Para mantenerla viva durante mucho tiempo, la lavadora necesita cuidados y mantenimiento regulares. Esto no solo hará que dure más, sino que también garantizará que nuestra ropa esté realmente limpia y huela bien. ¿A quién podemos pedir consejo si no es a los expertos? Los trabajadores de las lavanderías suelen utilizar productos específicos para limpiar e higienizar las lavadoras profesionales. Sin embargo, los operarios de lavanderías recomiendan un truco sencillo y totalmente natural para limpiar y eliminar los malos olores en un abrir y cerrar de ojos.