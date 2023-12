El árbol de Navidad, una de las tradiciones más queridas y reconocidas de la fiesta de la Navidad, no solo embellece los hogares sino que también simboliza la alegría y el espíritu de la temporada. Aunque su origen se remonta a antiguas celebraciones paganas, hoy en día el árbol de Navidad se ha convertido en un elemento central de la celebración navideña en muchas culturas alrededor del mundo.

El lugar más típico para colocar el árbol de Navidad en casa varía según el espacio disponible y las preferencias personales. Sin embargo, hay algunas consideraciones generales para elegir el lugar perfecto:

Sala de estar. Es el lugar más común para el árbol, ya que es un espacio donde la familia se reúne y puede disfrutar de su belleza y luz.

Es el lugar más común para el árbol, ya que es un espacio donde la familia se reúne y puede disfrutar de su belleza y luz. Cerca de una ventana. Colocar el árbol cerca de una ventana permite que su iluminación se aprecie desde el exterior, compartiendo así el espíritu navideño con vecinos y transeúntes.

Colocar el árbol cerca de una ventana permite que su iluminación se aprecie desde el exterior, compartiendo así el espíritu navideño con vecinos y transeúntes. Espacios amplios. Es importante elegir un lugar que tenga suficiente espacio para alojar el árbol sin obstruir el paso.

Decoración del árbol de Navidad

La decoración del árbol de Navidad es una actividad que permite la creatividad y refleja las tradiciones y gustos de cada familia. Algunos consejos para decorarlo son:

Luces. Las luces son esenciales. Se pueden elegir blancas para un look clásico o de colores para algo más divertido y festivo.

Las luces son esenciales. Se pueden elegir blancas para un look clásico o de colores para algo más divertido y festivo. Adornos variados. Los adornos pueden variar desde esferas y lazos hasta figuras de personajes navideños. La elección depende del estilo deseado, ya sea tradicional, moderno, o temático.

Los adornos pueden variar desde esferas y lazos hasta figuras de personajes navideños. La elección depende del estilo deseado, ya sea tradicional, moderno, o temático. Estrella o punta . La cima del árbol suele adornarse con una estrella o un lazo, simbolizando la estrella de Belén o simplemente añadiendo un toque final a la decoración.

. La cima del árbol suele adornarse con una estrella o un lazo, simbolizando la estrella de Belén o simplemente añadiendo un toque final a la decoración. Naturalidad. Aunque los árboles artificiales son populares por su practicidad, los árboles naturales ofrecen un aroma y una textura únicos que muchos prefieren.

Los niños, en particular, disfrutan enormemente del proceso de poner y decorar el árbol de Navidad. Esta actividad no solo es divertida, sino que también es una excelente oportunidad para la unión familiar y para crear recuerdos duraderos. A menudo, los niños se entusiasman con la elección y colocación de los adornos, y en muchas familias, decorar el árbol se convierte en un evento anual esperado con ansias.

Si bien tradicionalmente el árbol de Navidad se asocia con el mes de diciembre, su popularidad ha crecido de tal manera que en algunas culturas o familias se opta por mantener esta decoración durante otras épocas del año. Esto puede ser una forma de mantener vivo el espíritu festivo y alegre que representa el árbol. Y precisamente hablando de los niños, no es de extrañar que en muchas casas el árbol de Navidad no se quite hasta mucho tiempo después de que acaben las fiestas o entrar en una casa y ver el arbolito en cualquier rincón.

Comprar un árbol de Navidad barato en Temu

En este artículo ya te contamos qué árboles de Navidad están con un descuento del 50% en Amazon y que son una excelente oportunidad y ahora hacemos lo mismo pero con la marca Temu.

Temu es una plataforma de comercio electrónico que pertenece al grupo Pinduoduo, una firma muy bien establecida en China, conocida por su operación desde 2015 en el país asiático. En 2022, Temu se lanzó inicialmente en países atlánticos y Australia, y posteriormente ha llegado a Estados Unidos. En España, Temu está disponible desde abril, y en Francia se ha convertido en una de las aplicaciones gratuitas más descargadas.

Así, en su web puedes encontrar un árbol de Navidad con un descuento del 36%. Se trata de un árbol con efecto nieve que tiene una medida 120 centímetros de alto y lleva luces incluidas. Cuenta con un pie de acero y antes costaba 149,99 euros y ahora está disponible por 95,18 euros.

Del mismo estilo pero si ese efecto nevado tienes disponible otro árbol de 150 centímetros de altura con el mismo descuento. Antes costaba 178,49 euros y ahora 114,14.