Las bayetas son un elemento fundamental entre los artículos de limpieza de cualquier hogar. Su estado es fundamental para garantizar un entorno impecable y sin correr el riesgo de dejarlo peor de lo que ya estaba. Por eso, lavar tus bayetas frecuentemente y enjuagarlas después de cada uso puede marcar un antes y un después en tus rutinas.

El material del que están compuestas las bayetas evidencia rápidamente cuándo ha llegado el momento de tirarla a la basura. No obstante, un buen cuidado y la desinfección una vez a la semana evitará que se forme esa capa viscosa que termina convirtiendo este útil de limpieza en un elemento desagradable. Para limpiarla, sumerge tu bayeta en un bol lleno de agua y lejía y déjala reposar para que pierda bacterias poco a poco.

¿Debo llevar a cabo este proceso cada vez que la uso? La respuesta es que no, y aquí te dejamos la explicación. Lo único que necesitas hacer obligatoriamente cada vez que pasamos la bayeta por la encimera o cualquier superficie es asegurarte de que la aclaramos por completo y que, por supuesto, queda lo más escurrida posible para evitar la acumulación de humedad.

Lo que debes hacer antes de estrenar la bayeta

Para aquellos que nada más sacar su bayeta del paquete la usan directamente para limpiar, que sepan que lo están haciendo mal. En primer lugar, porque una completamente nueva puede soltar pelusas, sobre todo si se trata de una bayeta de microfibra, y contiene restos que debemos eliminar. Para limpiarla, sumérgela en un bol con agua templada y echa un cazo de oxígeno activo. Una vez las tengas a remojo, déjalas sumergidas el tiempo que el agua tarde en enfriarse y después sácalas y escúrrelas completamente.

Una bayeta para cada superficie

No conocerás ricón de la casa en el que no puedas acabar con la suciedad con solo usar la bayeta. Este útil dejará como nueva cualquier superficie: muebles, azulejos, encimeras, electrodomésticos, etc. Eso sí, no todas las bayetas están pensadas para lo mismo ni tienen la misma efectividad. Por ejemplo, las de microfibra darán un resultado mucho mejor si las usamos para limpiar el polvo de la madera o incluso para secar alguna superficie donde se nos haya derramado algún líquido.

Para otros espacios como los azulejos, quizás sea más conveniente utilizar las tradicionales. No obstante, en este caso no influye tanto cuál uses, sino cómo lleves a cabo tu ritual de limpieza. Aquí tan solo necesitas echar una gota del producto que tengas para dejarla impoluta, un chorro de lejía y cuidado de no dejar huellas con las manos, ya que tendrás que volver a llevar a cabo el mismo trabajo.