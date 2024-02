Nunca más volverás a usar a la escoba igual: los tres usos que no conoces

La escoba, un utensilio doméstico tan común como esencial, tiene una historia que se remonta a miles de años atrás. Este objeto, dedicado a la limpieza y el orden, ha evolucionado desde sus formas más primitivas hasta convertirse en el instrumento versátil que conocemos hoy. Su origen se pierde en la antigüedad, siendo una de las primeras herramientas creadas por el ser humano para mantener sus espacios limpios.

Las primeras escobas se fabricaban de manera rudimentaria, utilizando ramas, hojas secas, y tallos de plantas. Estos materiales se ataban a un palo largo, permitiendo a nuestros ancestros barrer el suelo de sus moradas y espacios de convivencia. A lo largo de los siglos, la escoba ha sufrido numerosas transformaciones, adaptándose a los materiales disponibles y a las necesidades específicas de cada época.

Con la llegada de la revolución industrial, la fabricación de escobas se mecanizó, permitiendo una producción en masa y la incorporación de nuevos materiales como el plástico y las fibras sintéticas. Esto no solo mejoró la eficiencia de la escoba sino que también amplió su durabilidad y funcionalidad. Hoy en día, podemos encontrar escobas diseñadas para todo tipo de superficies y necesidades, desde las tradicionales de cerdas naturales hasta las modernas de microfibra, capaces de atrapar polvo y partículas diminutas.

Más usos de la escoba

La escoba se puede utilizar de múltiples maneras, más allá de la simple acción de barrer suelos. Su versatilidad la hace indispensable en cualquier hogar, oficina o espacio de trabajo.

Pero si quieres poder sacarle el máximo provecho a tu escoba tienes que estar atento a estos consejos que hemos encontrado en el Tiktok de @rakidag, una cuenta especializada en trucos y productos de limpieza que tiene más de 400.000 seguidores en Tiktok.

En primer lugar Raquel nos propone usar la escoba para atrapar pelos y pelusas que se quedan dispersos por el suelo. Para ello sólo tendrás que hacer este sencillo truco: coge una media o calcetín que ya no utilices y engánchalo sobre las cerdas de tu escoba. Ahora tienes una súper escoba con la que no se te escapará nada.

Ahora si tu problema es la limpieza de los zócalos también puedes usar tu escoba para ello. Es muy sencillo, coge una bayeta de microfibra en la punta del mango y átala con una goma del pelo, por ejemplo. Ya tienes lista tu escoba para quitar todo el polvo y los pelos que se quedan sobre el zócalo. Quedarán atrapados en la bayeta y lo mejor: no tendrás que agacharte para limpiarlos. Una idea sencillamente genial.

Por último, con tu escoba también podrás quitar en polvo de las zonas más altas de tu casa. En ocasiones hay algunos pisos que tienen molduras en la parte superior de los techos que acumulan mucho polvo. Pero no sólo eso, con tu brazo seguramente no llegues para limpiar las paredes de tu casa hasta arriba del todo. Olvídate de subirte a una escalera, sólo tendrás que poner una bayeta de microfibra sobre las cerdas de la escoba y con dos pinzas cogerla para que no se desprenda. Ahora ya dispones de una escoba perfecta para limpiar las partes más altas de tu casa (incluído, por ejemplo, la parte exterior del aparato de aire acondicionado).

La escoba, con su sencillez y eficacia, demuestra ser una herramienta indispensable en la rutina de limpieza diaria. A pesar de la aparición de tecnologías avanzadas como las aspiradoras y robots de limpieza, la escoba se mantiene como un símbolo de limpieza tradicional, ofreciendo una solución ecológica y económica para el mantenimiento de nuestros espacios. Y ahora puedes sacarle todavía más partido.