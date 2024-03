Papel higiénico dentro de la nevera: el secreto para que las fresas aguanten semanas sin estropearse

Estamos en plena temporada de fresas, aunque, si eres uno de los muchos fanáticos que tiene esta fruta, lo sabrás mejor que nadie. Seguramente ya hayas podido disfrutar, como mínimo, una vez de ellas y, por tanto, es probable que te hayas llevado ya también la primera delusión o enfado del año en lo que a la fresa se refiere. Porque sí, las fresas son una de las frutas más deliciosas y versátiles que podemos encontrar en el mercado -se pueden comer solas, acompañadas con nata montada, con yogur, con leche, con azúcar, en batido, en pasteles o en tartas, por ejemplo-, pero también son una de las más delicadas.

Su exquisito sabor y su larga lista de propiedades (son fuente de vitamina del grupo B y C) quedan rápida y fácilmente eclipsadas por su fragilidad. Se ponen malas casi al instante. Ni el frigorífico es capaz de alargar lo suficiente su frescura. Y es que tan pronto como las compras, ya se empiezan a ablandar y tan pronto como llegas a casa, da la sensación de que ya hay alguna mohosa. Si no se calcula la cantidad exacta que compramos para un periodo muy concreto y muy corto, no da tiempo a comerlas y no queda más remedio que tirarlas a la basura.

Pero, no desesperes porque, aunque no lo creas, es posible conservar las fresas completamente frescas hasta una semana después de haberlas comprado. Hoy te explicamos cómo hacerlo. Recuerda que en nuestra sección de Decoración podrás encontrar, de forma periódica, muchos más consejos como este que te permitirán ahorrar tiempo y dinero en las tareas del hogar.

Conserva las fresas fresas mucho más tiempo

El procedimiento para mantener unas fresas sanas durante más tiempo es muy simple, tal y como ha explicado a sus más de 2 millones de seguidores en Tiktok la cuenta especializada en recetas y cocina @lasrecetasdemimadre. Solo necesitas dos cuencos, agua, hielo de manera opcional, papel absorbente y un táper o recipiente con cierre hermético. Ahora bien, antes de empezar, es importante que nada más llegar a casa inspecciones la caja o la bandeja que has comprado porque no suele fallar, siempre se cuela alguna fresa en mal estado que hay que desechar cuanto antes.

El primer paso es limpiar la fruta. Hay que quitarle todas las impurezas y para ello se deben introducir las fresas en un bol con agua templada y frotarlas con las manos para asegurarse de que la suciedad, efectivamente, se va. Después, una vez estén bien desinfectadas, se tienen que pasar a otro recipiente, pero ahora que contenga agua fría - para garantizar que esté lo suficientemente fría, lo recomendable es añadir un poco de hielo-. Al hacer este trasvase verás la cantidad de porquería que tenían acumuladas las fresas y que a simple vista no se aprecia. Déjalas a remojo un par de minutos. Cuando las saques del agua, sécalas muy bien con papel absorbente para quitar la mayor humedad posible. Luego, coge el táper y coloca un trozo de papel de cocina en su interior, pon las fresas encima e introduce otro nuevo cacho de papel absorbente encima de ellas. Finalmente, cierra el recipiente hermético y llévalo a la nevera. ¡Ya tendrás tus fresas listas para comer en cualquier momento!