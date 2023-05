Sin duda los trucos de limpieza suelen ser de las mayores búsquedas en las redes sociales. Siempre buscamos ese truco que nos sorprenda y sobre todo que nos ayude a emplear menos esfuerzo, tiempo y dinero en hacer las labores del hogar.

Es muy habitual ver cómo en muchas cuentas, por ejemplo, de Tiktok hacen trucos increíbles o que no conocías para hacer tareas del hogar que habitualmente te llevaban mucho esfuerzo o tiempo. El último que hemos encontrado nos ha llamado poderosamente la atención. ¿Por qué la gente está congelando el lavavajillas?

No, no nos referimos al lavavajillas como el electrodoméstico para lavar la los platos, ollas, etc, si no al líquido para fregar los platos. Aclarado este primer truco hemos encontrado varios vídeos en Tiktok que lo ponen en práctica.

Lavavajillas congelado para fregar

En la cuenta de Tiktok Tanya Home Inspo hemos encontrado muchos trucos y hacks que esta usuaria sube a la red social y, entre ellos, está el de congelar el líquido para fregar los platos.

En el vídeo podemos ver como Tanya tiene una rejilla de horno llega de mugre y suciedad y nos enseña cómo acabar con ella de forma sencilla. Sólo hay que coger una cubitera y rellenar los huecos vacíos con lavavajillas. A continuación los lleva al congelador y espera durante varias horas a que se formen los cubitos.

Ahora sólo hay que coger uno de estos cubitos y frotar las rejillas. En el vídeo muestra cómo la suciedad va desapareciendo poco a poco y la rejilla queda brillante y muy limpia.

Lavavajillas congelado para el estropajo

En esta misma red social hemos encontrado otro truco, aunque este ponemos en duda su utilidad… te lo contamos igualmente. Se trata, al igual que en el anterior, de congelar el líquido de fregar los platos en el congelador. Una vez que tengamos hechos nuestros cubitos cogemos una tijera y hacemos un hueco/agujero en el estropajo. A continuación, metemos en este hueco un cubito de lavavajillas y fregamos. De esta forma no tendrás que estar pendiente de estar echando todo el tiempo lavavajillas en tu estropajo para fregar.

Más trucos de limpieza curiosos

En nuestra sección de Decoración te hemos contado muchos de estos trucos que nos sorprenden en las redes sociales. Por ejemplo el de usar papel del horno para fregar la mampara de la ducha o el de poner papel de aluminio en la tabla de planchar.