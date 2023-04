La Feria de Abril de Sevilla, que arrancó la pasada madrugada, es como todos los años lugar de encuentro de multitud de personalidades que buscan pasar unos días de fiesta bailando sevillanas y bebiendo rebujito. Sin embargo, no todas las famosas que tradicionalmente han disfrutado de esta celebración, pueden hacerlo este año. Precisamente este es el caso de Isa Pantoja que se encuentra en Madrid.

La hija de Isabel Pantoja no quiso perderse la fiesta y anoche acudió a la Feria de Abril de la capital, que simula a la tradicional fiesta celebrada en Sevilla. Lo que apuntaba ser una noche tranquila resultó ser un velada eclipsada por un grave altercado: “Fue muy heavy, llegó como si fuese una diva”. Pero, ¿qué ha ocurrido con Isa Pantoja? Hablan los testigos de lo sucedido.

“Intentó colarse con sus amigas y la gente se indignó, evidentemente. Se lió mucho”, insiste nuestro testigo, que cuenta con detalles que a Isa Pantoja la echaron de la caseta en la que se encontraba. "Llegaron casi a las manos, fue muy grosera", insiste, "hay muchos vídeos porque la gente quiere que sea vea todo". Socialité tenía la versión de Isa Pantoja al respecto (contada por su amiga Aneth). Dice que había unas chicas grabándola muy de cerca y esto hizo sentir incómoda a Chabelita. "Nunca llegan a las manos, pero sí existe un enfrentamiento con mujeres que increpaban a Isa. No paran de grabar y hacer fotos mientras se lo pasa bien con sus amigas. Isa intenta poner fin a este hecho y tienen un enfrentamiento. La organización media y se la llevan de la caseta no para expulsarla, sino para que vaya a un lugar más tranquilo".

Isa Pantoja se defiende

La hija de Isabel Pantoja ha decidido acudir al programa 'Fiesta' de Emma García para contar su versión de lo que ocurrió anoche. ‘’La historia es que nosotros íbamos por publi para ir para allá para esa caseta y a nosotros nos ponen en esa caseta que ya era de unas personas, había este grupo de mujeres, pero también había otros grupos de chicos y chicas. Entonces, cuando vamos para allá, me estaban haciendo fotos y mi amigo les dice ‘por favor no hagáis fotos, si queréis fotos me lo pedís y ya está’, pues si queréis hacer fotos no pasa nada, yo me la hago’’, explica Isa Pantoja.

Ella misma argumenta que parece ser que las chicas se enfrentaron a su amigo, quien solamente trataba de defenderla pero asegura que ella no hizo nada en ningún momento. Justo después llegó el personal de seguridad. ’"Todos esos vídeos son después de este altercado, como podéis ver seguimos en una caseta y estamos solos, esa caseta se pone para nosotros solos’’, sentencia Isa. ‘’Que saquen ese tipo de cosas no me importa, porque yo puedo contestar y decir que es mentira, lo que me parece fuerte es que digan que yo agredo a una persona’’, ha zanjado Isa la historia.