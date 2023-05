"Hoy tenía un evento muy importante al que no voy a poder ir" anunciaba Laura Escanes a través de sus redes sociales esta tarde, advirtiendo a sus seguidores de que le ocurrido algo de extrema gravedad que le ha impedido seguir adelante con su agenda. La influencer ha querido compartir con todo su público la situación que está atravesando y ha explicado a través de un storie cómo se encuentra tras esta drástica decisión.

"Nunca he cancelado nada a 24 horas de ir porque siempre soy muy profesional y valoro mucho el trabajo y esfuerzo que hay detrás de cualquier organización" confesaba Laura y explicaba que "lamentablemente hay cosas que no se eligen" porque "la ansiedad y el pánico no se pueden elegir".

La influencer lleva unos días "un poco ausente" en redes sociales y "esta semana he petado" ya que lleva "48 horas con ansiedad y mi cuerpo necesita parar". Laura ha necesitado frenar en seco su vida para volver a tener todo bajo control debido a un cuadro de ansiedad que le ha sorprendido este día.

Por este motivo y "por recomendación y decisión propia" ha decidido "priorizar mi salud mental" explicaba. "Hoy era imposible asistir" ha concluido, no sin antes desahogarse: "Aún así la culpa y la presión sigue dentro de mí por no poder dar lo que otra gente espera de mí incluso en mis peores momentos".

Laura ha terminado este storie asegurando que "siempre me quedo con lo positivo" ya que "también he recibido apoyo y empatía. El apoyo a la salud mental se demuestra en cosas como estas. Así que gracias a parte del equipo de la organización que lo ha entendido y me ha respetado".