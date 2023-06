Como si de una película de sucesos paranormales se tratase. En su esperada rueda de prensa en Madrid para presentar su libro, "El chico de las musarañas", Ana Obregón ha compartido una experiencia inesperada que hasta ahora solo era conocida por su círculo más cercano.

Por suerte tenía testigos (Olga Adeva e Isabel Blasco, de Harper Collins, y su agente, Susana Uribarri) que presenciaron el mismo suceso, ya que de lo contrario habría sido tachada de loca o de inventárselo: "Cuando yo llegué de enterrar a mi hijo no quería vivir. Pero, poco a poco, empecé a pensar 'si él no está aquí, lo que él quería hacer lo tengo que cumplir yo'. El día en que tuvimos la reunión inicial para confirmar que completaría el libro estaban tratando de persuadirme, pero tenía dudas ya que no estaba segura de si tendría la energía necesaria. Este libro es un proceso de catarsis que me obligó a revivir episodios de profundo dolor. Bueno, dejo mi móvil en la mesa y de pronto comienza a sonar. ¿Quién estaba llamando?".

Llamada desde el más allá

En ese instante, Ana cede el micrófono y la directora de no ficción de Harper Collins interviene: "Era Aless. Ana primero se lo mostró a Susana, que se llevó las manos a la cabeza y, muy nerviosa, nos mostró el móvil sonando. Y Ana decía '¡Pero si el teléfono de Alex ha estado apagado y guardado en un cajón durante los últimos dos años!'".

La actriz y presentadora ha explicado que consideró esa llamada como una señal de Aless para que continuara la obra que él había comenzado. "Me dio ánimos y me dije a mí misma que debía hacerlo porque era lo que mi hijo deseaba".

"Yo sé que parece de locos... Si yo llego a contar esto aquí sola... No sé. Pero me han pasado muchas cosas. Muchas señales. Yo he leído todo lo que se puede leer para escribir este libro. ¿Vosotros sabéis que el ser humano es todo energía? Y la energía no se muere, se transforma... ¡Entonces las almas son eternas! Mi hijo también escribió 'la vida es magia' y lo del móvil es una señal que me llegó. Sé que hay gente que necesita ver para creer. Pero... ¿Tú crees en el amor? Sí. ¿Puedes tocarlo u olerlo? No. ¿Por eso deja de tener lógica el amor? No... Entonces, ¿por qué no puedes creer que somos almas eternas?", se preguntó Ana Obregón, cuya historia ha revolucionado las redes sociales y ha sido comentada en programas de radio.

"Y con esto, cumplo sus tres deseos: en primer lugar, tener una hija, luego publicar su libro y finalmente abrir una fundación con su nombre para investigar el cáncer. Todos los derechos de autor se destinan a la Fundación Aless Lequio. Ya estamos financiando proyectos extremadamente importantes a nivel europeo, las últimas donaciones que hemos hecho, de 200.000 euros, han sido para una investigación europea sobre el sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta solo a niños y a personas muy jóvenes", explicó.