Helena Resano desvela su difícil problema de salud: "La pierna ahí sigue, sin querer despertar"

Novedades respecto al estado de la presentadora Helena Resano, que hace una semana preocupaba a sus seguidores compartiendo una imagen desde el hospital. "El domingo estaba preparando la semana. Llena de compromisos, cursos y grabaciones que eran todo un reto. Pero la vida, tu cuerpo, tiene otros planes. Aquí estoy desde el lunes. Agradecida a los médicos y sanitarios que están haciendo todo para encontrar respuestas" escribía en redes sociales el pasado 11 de marzo, sin dar más detalles sobre el motivo de su ingreso.

Y ahora ha sido ella quien, en primera persona, ha querido acabar con las especulaciones revelando qué le pasa en el diario online 'Infolibre', donde escribe una columna semanalmente. "El domingo, de repente, mi lado izquierdo se durmió de cintura para abajo" ha explicado, confesando que aunque en un primer momento pensó que se trataba de un "pinzamiento" que se solucionaría con meditación "potente" y una "cita" con su fisio, no ha sido así y su pierna todavía no ha despertado.

"Ya no salí. Los discos lumbares no eran los que me estaban paralizando esa parte del cuerpo. La parálisis subía hacia arriba y empezaba a afectar a la otra pierna" ha añadido, reconociendo que aunque sigue haciéndose pruebas, los médicos no encuentran el origen de su parálisis y por el momento no tiene diagnóstico.

Un durísimo trance que la presentadora de 'La Sexta Noticias' intenta sobrellevar con positividad, aunque no oculta que en los últimos días ha sentido "miedo y angustia". "La pierna ahí sigue, sin querer despertar. Ya le he dicho que nos quedan muchos bailes que disfrutar, muchas caminatas que hacer. Y que o se pone las pilas o se las pongo yo. Y ahí estamos negociando. Con el rehabilitador, la pierna y yo", ha contado, dejando claro que no piensa darse por rendida y a pesar de lo complicado de estos momentos y de que todavía no sabe qué le pasa, ya está volcada en su recuperación.