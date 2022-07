La separación más mediática de los últimos meses continúa. Gerard Piqué y Shakira siguen copando todos los titulares de la prensa rosa (y no tan rosa) desde que se descubrió la presunta infidelidad del futbolista y la pareja anunció su separación días después.

Desde entonces muchos han sido los rumores que han rodeado a la pareja. Desde la nueva novia del futbolista hasta si la cantante pensaba mudarse a Miami con sus hijos, pero lo cierto es que parece que a Piqué sigue gustándole su esposa. O por lo menos sus canciones.

Un usuario de Tik Tok (@carmonaa.23) ha subido a esta popular red social un vídeo del futbolista dentro de su coche y si aguzamos el oído suena ‘Inevitable’ uno de los grandes éxitos de Shakira. En la publicación puede verse cómo numerosas personas rodean el coche del futbolista y lo graban con el móvil mientras que el autor del vídeo, tras reconocer la canción, exclama “¡vaya temazo!”.

Y es que puede oírse una parte de la letra que dice “No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien…” unas palabras que parecen premonitorias. Pero es que la canción no tiene desperdicio y como siempre en estos casos se buscan similitudes entre las letras y las situaciones personales. Por eso llama la atención una parte de ‘Inevitable’ que dice: “Si es cuestión de confesar, No sé preparar café, Y no entiendo de fútbol, Creo que alguna vez fui infiel, Juego mal hasta el parqués, Y jamás uso reloj (...)”.

No sabemos si fue casualidad o no, pero al igual que pasó con el último tema de la colombiana ‘Te felicito’ en el que narra una infidelidad, las letras de sus canciones parece que se adaptan a la realidad de la ya expareja.