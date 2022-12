Los que tenemos mascota sabemos lo mal que se pasa cuando vemos a nuestro gato o perro enfermo. Nuestros perros cuentan con un sexto sentido para saber qué nos pasa, e incluso saben prever gracias a su excelente olfato, ciertas enfermedades. Pero, para nosotros lo humanos, no es tan fácil saber qué le pasa a nuestro perro. Y, aunque parezca increíble conviene saber que la más común de las enfermedades es el resfriado en perros.

A los perros les gusta jugar en la calle independientemente de la época en las que nos encontremos. Pero, ¿sabías que los perros se resfrían igual que nosotros? Ahora que llega la bajada de las temperaturas y poco a poco se acerca el invierno, hay que extremar la precaución con los constipados y los catarros de nuestras mascotas.

Por eso, es muy importante conocer el resfriado en perros: cuáles son los síntomas, cómo tratarlo y los trucos para ayudar a nuestro perro a pasar el resfriado.

Síntomas del resfriado en perros

Cuando note a su perro con tos, ojos llorosos o que estornuda más de lo habitual, probablemente tenga un resfriado. No hay que alarmarse en estos casos. Hay que mantener la calma y no acudir al veterinario a las primeras de cambio. Otros síntomas que pueden hacernos ver que el can no se encuentra en su mejor estado es la falta de apetito y las pocas ganas de jugar.

Como nos ocurre a los humanos, cuando los perros cuando están resfriados también tiene dificultades para respirar. La congestión y la secreción nasal son el síntoma inequívoco. También, tendremos que tener en cuenta la temperatura del perro, que en estado normal es de 38ºC y 39ºC, por si tiene fiebre.

Cómo tratar el resfriado en perros

Hay que tener en cuenta que todos los perros pasan por resfriados. No hay que alarmarse. Una vez vistos los síntomas que nos llevan a pensar que nuestro perro está resfriado, empezaremos a tomar ciertas medidas.