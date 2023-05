Para los dueños de perros, nuestras mascotas son un miembro más de la familia. Por eso, cuando se ponen enfermos, nos preocupamos y, en muchas ocasiones, no sabemos qué hacer. En otras ocasiones hemos hablado de cómo actuar cuando un perro tiene frío, está resfriado, se rasca mucho o tiene fiebre y hoy vamos a dedicar nuestra sección de consejos sobre mascotas a mostraros las causas de la tos en perros, por qué mi perro tose como si se ahogara y qué hacer con la tos en perros. Además, también te enseñaremos qué hacer si tu perro se atraganta.

Enfermedades relacionadas con la tos en perros

Si tu perro tiene tos, lo primero que debes hacer es controlar que no sea algo habitual. En el caso de que tu perro tenga tos persistente, se canse fácilmente y parece que se ahoga debes acudir al veterinario para ver qué ocurre y poder tratarlo lo antes posible, ya que es posible que estés frente a un problema de corazón como la cardiomiopatía dilatada y la degeneración valvular.

También existen algunos problemas respiratorios que pueden producir síntomas de ahogamiento en nuestros perros. La bronquitis, laringitis, traqueítis, neumonía, el edema pulmonar y el síndrome braquiocefálico, son algunos de ellos. Aunque puede haber otras causas, como el golpe de calor o la picadura de la oruga procesionaria.

Mi perro tose como si se ahogara: ¿qué es el estornudo inverso de los perros?

La tos en perros puede parecerse a un ahogamiento y muchas veces los dueños de mascotas se preocupan al escuchar a su perro tose. Sin embargo, en algunos casos, si nos paramos a observar podemos ver que no hay obstrucciones de los conductos respiratorios.

Además, nuestro perro nos dice muchas cosas a través de su lenguaje corporal y en este caso hay unos gestos muy particulares: estira la cabeza, extiende los codos y, aunque el aire entra por la nariz sin problemas, comienza a realizar un sonido raro, como de ahogamiento.

En este caso nos encontramos con el estornudo inverso de los perros, un reflejo involuntario en el que en lugar de salir el aire entra. No se trata de una enfermedad o patología y suele producirse cuando el can está demasiado excitado, hay cambios de temperatura o su sentido del olfato registra un olor demasiado intenso. Si estos episodios se dan de vez en cuando y duran menos de dos minutos no tendremos que preocuparnos.

Si tu perro además de tos tiene mocos, la situación cambia. Ya que la mucosidad puede ser un síntoma de varias enfermedades en perros y existen varias causas:

Que un factor externo le haya irritado: Si has visto a tu perro olfatear una planta, una flor o algún producto químico, es probable que este le haya irritado las mucosas y le esté produciendo la tos y los mocos. En este caso el moco será transparente y desaparecerá al poco tiempo, cuando el pero haya despejado su fosas nasales.

Si has visto a tu perro olfatear una planta, una flor o algún producto químico, es probable que este le haya irritado las mucosas y le esté produciendo la tos y los mocos. En este caso el moco será transparente y desaparecerá al poco tiempo, cuando el pero haya despejado su fosas nasales. Que haya inhalado algo: Si hay un objeto extraño obstruyendo las fosas nasales, es más que probable que se generen mocos, pero hablamos de secreciones transparentes que solo intentan ayudar al perro a eliminar al cuerpo extraño. Si descubres que hay alguna obstrucción en la nariz y tienes acceso a ella puedes intentar sacarla, siempre que tu perro esté en calma. Si no es así o los síntomas persisten, debes acudir al veterinario inmediatamente.

Si hay un objeto extraño obstruyendo las fosas nasales, es más que probable que se generen mocos, pero hablamos de secreciones transparentes que solo intentan ayudar al perro a eliminar al cuerpo extraño. Si descubres que hay alguna obstrucción en la nariz y tienes acceso a ella puedes intentar sacarla, siempre que tu perro esté en calma. Si no es así o los síntomas persisten, debes acudir al veterinario inmediatamente. Que sufra una infección: Si el moco de tu pero es amarillo o verde, podría deberse a alguna infección y su sistema inmunológico se está defendiendo. También podría deberse a un resfriado o constipado.

Mi perro tiene tos seca y arcadas: ¿qué puede ser?

Si tu perro tiene tos seca, verás que en muchas ocasiones le costará parar, ya que la misma tos le irritará las vías respiratorias y el perro seguirá tosiendo para aliviarla. Esta tos puede deberse a un cambio de temperatura brusco, factores ambientales (contaminación, humo de tabaco, polvo, ambientadores), ladrar demasiado o tirar mucho de de la correa.

Pero a veces, la respuesta a "por qué mi perro tiene tos y arcadas" es una enfermedad respiratoria. Y en estos casos es absolutamente necesario acudir al veterinario ya que existen varias enfermedades graves asociadas a la tos y los vómitos en perros, además de otras causas:

Cuerpo extraño en las vías respiratorias: tu perro podría tener atascado un hueso, espiga o astillas en la faringe o el esófago.

tu perro podría tener atascado un hueso, espiga o astillas en la faringe o el esófago. Tos de las perreras: se trata de una enfermedad infecciosa muy contagiosa, producida por el virus de la Parainfluenza canina y una bacteria, la Bordetella bonchiseptica. Estos patógenos provocan una inflamación en la tráquea, laringe, cuerdas vocales y bronquios que provoca un ladrido grave que recuerda al graznido de un ganso. Vacunar a tu perro es la mejor forma de prevenir esta enfermedad, sobre todo si tu mascota se relaciona habitualmente con otros perros.

se trata de una enfermedad infecciosa muy contagiosa, producida por el virus de la Parainfluenza canina y una bacteria, la Bordetella bonchiseptica. Estos patógenos provocan una que provoca un ladrido grave que recuerda al graznido de un ganso. Vacunar a tu perro es la mejor forma de prevenir esta enfermedad, sobre todo si tu mascota se relaciona habitualmente con otros perros. Colapsos de tráquea o faringe: este es un problema bastante común en perros de raza pequeña como los Chihuahas o Yorkshires y se produce cuando los anillos de cartílago que forman la tráquea se aplanan, disminuyendo su diámetro.

este es un problema bastante común en como los Chihuahas o Yorkshires y se produce cuando los anillos de cartílago que forman la tráquea se aplanan, disminuyendo su diámetro. Bronquitis: la inflamación de los bronquios provoca la tos y las arcadas en tu perro.

la inflamación de los bronquios provoca la tos y las arcadas en tu perro. Tumores en las vías respiratorias: algunos tumores pueden comprimir los bronquios y afectar al tejido pulmonar causando la tos.

algunos tumores pueden comprimir los bronquios y afectar al tejido pulmonar causando la tos. Problemas cardíacos: ciertos problemas de corazón, sobre todo si afectan a la aurícula izquierda, presionan los bronquios y producen la tos en perros.

Maniobra de Heimlich: ¿Qué hacer si mi perro se atraganta?

Conocer determinadas maniobras puede suponer la diferencia entre que un animal viva o muera. Por eso, la Guardia Civil ha difundido en varias ocasiones a través de las redes sociales un sencillo gráfico en el que se muestra como actuar en caso de que un perro se atragante. Toma buena nota.