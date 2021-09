El verano nos dice adiós. Y con él los días de relax en la playa. Hay que resignarse. No podemos hacer que el verano dure más pero sí el bronceado. Y es que después de pasarnos horas y horas bajo el sol para conseguir esa piel morena perfecta que tanto nos favorece, no vamos a permitir que desaparezca en dos telediarios. Nuestro objetivo es mantener la piel sana y bronceada el mayor tiempo posible y arrancar el otoño aún con un tono de piel canela. ¿Misión imposible? Para nada. Con estos sencillos consejos lograrás alargar la vida de tu bronceado y lucir una piel radiante. Y olvídate de pelarte este año. Tu piel estará perfectamente hidratada y suave como la de un bebé.

Piel morena mucho más tiempo

1. Utiliza cremas, aceites y demás productos hidratantes

El verano es la época del año en la que más sufre nuestra piel. Por ello, es muy importante mantener una buena hidratación durante y después de las vacaciones. Las cremas o productos hidratantes evitan la piel seca y la aportan elasticidad.

Cuidar e hidratar la piel adecuadamente evita que nos pelemos. Además, nuestro moreno durará más y podremos lucir bronceado al final del verano.

2. No te olvides de los autobronceadores

Otra opción para alargar más el moreno es usar productos autobronceadores. Debemos tener cuidado y no excedernos en la cantidad de producto, dado que podríamos obtener un efecto demasiado artificial y nuestra piel no parecería real.

En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de bronceadores. Asegúrate de mirar bien los ingredientes e instrucciones de cada uno, y elige el que más se adapte a tu tipo de piel. También puedes consultar a la farmacéutica sobre su uso y función. Debes tener en cuenta que el efecto dependerá de la persona y del tipo de piel.

3. Usa exfoliantes corporales

Exfoliar y limpiar nuestra piel de forma adecuada permitirá que las cremas o productos hidratantes penetren mejor y que su efecto sea mucho más duradero en el tiempo. Los exfoliantes corporales eliminan la piel muerta. Eso sí, debemos tener cuidado y realizar este proceso junto con productos suaves y no agresivos para no dañar nuestra piel en el momento de la exfoliación. No es conveniente abusar de los exfoliantes. Lo más recomendable es utilizarlo entre una vez a la semana o una vez cada 10 días.

4. Lleva una dieta sana

Las cremas cuidan y protegen nuestra piel. Sin embargo, en cuanto a salud se refiere, la alimentación siempre juega un papel fundamental. Trabaja desde dentro pero los resultados también son visibles en el exterior. Para mantener durante más tiempo el bronceado y evitar que nuestra piel termine pelándose debes seguir una dieta rica en Vitamina C y carotenos. Las zanahorias, las moras, la sandía, el pepino, las acelgas y el tomate son algunos de los alimentos que no deben faltar en tu alimentación para mantener el bronceado. Además, el consumo diario de frutas y verduras te ayudará a conseguir mejores resultados.

5. Dúchate con agua fría

Ducharse con agua caliente deshidrata nuestra piel. El agua fría tiene múltiples beneficios para nuestra piel, además de para nuestra salud. Por ejemplo, una ducha fría ayuda a mejorar la circulación y tensa la piel, que lucirá más lustrosa. Para conservar el moreno durante más tiempo e hidratar tu piel es recomendable que combines una ducha fría con la aplicación de aceite hidratante.