El cabello es uno de los grandes damnificados del verano. El sol, el cloro de las piscinas y la sal del mar hacen que nuestro pelo acabe la temporada estival bastante dañado. El paso más lógico y rápido para sanearlo es acudir a la peluquería y cortar, al menos, las puntas. Sin embargo, si no quieres deshacerte de tu melena y no te apetece pasar por el salón de belleza ahora, no te preocupes. Vamos a darte algunos trucos caseros para sanear el pelo tras el verano que harán que luzca de nuevo radiante.