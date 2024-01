El pichi, una prenda versátil y atemporal, se ha mantenido como una pieza clave en el armario femenino a lo largo de los años. Originario como una prenda de vestir infantil, el pichi ha evolucionado hasta convertirse en un elemento esencial en la moda de adultos, destacándose por su simplicidad y elegancia. Este vestido sin mangas, característico por su corte recto o ligeramente acampanado, se distingue por llevarse sobre una blusa o camiseta, funcionando tanto en estilismos casuales como en looks más formales.

El pichi típicamente se presenta en forma de vestido, aunque también puede encontrarse en versiones de falda. Su diseño sin mangas y con escote variado permite que se use sobre otra prenda, como una camisa, suéter ligero o camiseta. Los materiales con los que se confeccionan van desde denim y pana para un estilo más casual, hasta tejidos más sofisticados como la lana o el terciopelo para ocasiones formales. Los modelos pueden variar desde cortes rectos hasta siluetas más definidas, con detalles como botones, bolsillos o cinturones que añaden un toque único a cada pieza.

Cómo combinar el pichi

La versatilidad del pichi permite una amplia gama de combinaciones. Para un look diurno y desenfadado, se puede llevar con una camiseta básica blanca y unas deportivas. Para el trabajo o eventos más formales, optar por una blusa de botones o un suéter fino debajo, acompañado de zapatos de tacón o botines, eleva el atuendo. Las medias tupidas son una excelente opción para los meses más fríos, y los accesorios como collares largos o pañuelos pueden añadir un punto de interés visual al conjunto.

Como te decíamos, el pichi tiene capacidad para adaptarse a diversas ocasiones y estaciones del año y puede ser emparejado con una amplia variedad de prendas inferiores.

Además, algunos cortes del pichi pueden ayudar a definir la silueta y con bastante cómo de llevar, ofreciendo libertad de movimiento.

El pichi es, sin duda, una prenda que combina estilo y funcionalidad. Su habilidad para transformarse dependiendo de con qué se combine lo hace un indispensable en el guardarropa. Sea cual sea tu estilo personal, un pichi puede ser una excelente base para crear atuendos creativos y elegantes.

El pichi más viral de Zara

Así que no nos ha extrañado que este pichi de Zara se haya agotado a los pocos días de salir a la venta. En este caso el pichi es de cuadros en tonos blancos, negros, marrones y azules, corto y con escote en pico. Tiene es de tirantes gordos, falsos bolsillos con solapa delanteros y la parte de atrás también acaba en cuello pico con una cinta que lo atraviesa.

La modelo de Zara la combina con otra de las prendas estrella de la temporada un jersey de punto con los hombres descubiertos, un must have que no puede faltar en tu armario. Este pichi está agotadísimo en Zara y cuesta 35,95 euros.

Pero nosotros hemos encontrado el clon de este pichi tan buscado en Aliexpress. Como ya te hemos hablado en más ocasiones en la tienda Traf Official Store puedes encontrar clones de los productos de Zara a un precio mucho más reducido. Aquí te hablamos del conjunto verde de Zara de punto que lució Rocío Osorno, del icónico pantalón de tiro alto que tiene que ser un fondo de armario para ti y de la falda satinada que no puede faltar en ningún look que se precie.

Pues bien, ahora llega el pichi de cuadritos de Zara. En esta tienda podrás encontrarlo por un precio de 22,28 euros, por lo que es una muy buena oportunidad para hacerte con este original vestido.