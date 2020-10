Desde AN Dental quieren agradecer a todas las personas que ayer, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, se unieron a la acción solidaria que emprendió la clínica y que acudieron a sus centros AN Dental a realizarse una limpieza bucal. La jornada de ayer para AN Dental fue un éxito en la lucha contra el cáncer.

Durante el día de ayer pasaron por las Clínicas AN Dental en Elche más de 250 personas, que hicieron que la iniciativa solidaria fuese todo un éxito. Los profesionales de la clínica son conscientes de que la crisis sanitaria provocada por el Covid- 19 está generando una situación de emergencia para las personas enfermas de cáncer, y por este motivo les enorgullece el alcance que ha tenido su iniciativa.

Entre todas y todos han contribuido en la lucha contra el cáncer, ya que todo lo recaudado en limpiezas bucales durante la jornada de ayer ha ido destinado íntegramente a luchar contra esta enfermedad.

Desde AN Dental señalan que «el día de ayer se desarrolló con total normalidad, a pesar de la actual situación sanitaria. En AN Dental cuentan con un equipo profesional y altamente cualificado, que garantiza en todo momento la seguridad de sus pacientes». Desde la clínica agradecen a Susi Díaz, Chef del restaurante La Finca y estrella Michelin; la doctora Pilar Serrano del Hospital Universitario del Vinalopó; y Nino, el capitán del Elche C.F, por su labor solidaria y que se hayan unido a AN Dental, junto a sus pacientes en la lucha contra el cáncer. Ahora más que nunca todas y todos debemos ir en la misma dirección.

