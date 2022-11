La picaresca española es, desde los tiempos del Lazarillo de Tormes, una característica que forma parte de nuestra cultura. Y quien diga que nunca ha practicado jamás esa condición tan nuestra de trampear ciertas reglas, probablemente, miente. Un ejemplo de ello, que está de rabiosa actualidad, es eso de compartir cuentas de Netflix. Todos hemos compartido la cuenta de Netflix alguna vez para pagar menos y, si no, conocemos a alguien que lo hace. Pues, lamentablemente, se va a acabar el chollo.

Si eres de los que comparten una cuenta de Netflix con amigos o familiares, esto te interesa. La plataforma de streaming ha añadido una nueva opción de transferir un perfil a una nueva cuenta, lo que augura el fin de eso de compartir cuenta de Netflix en 2023. Mientras tanto, han creado un nuevo plan básico con anuncios para completar la oferta de planes existente y así ofrecer una opción low cost.

Y es que lo de compartir cuenta de Netflix se ha vuelto muy común y muy poco rentable para la plataforma. Muchas personas comparten la misma cuenta de Netflix con familiares o amigo para ahorrar dinero y la reina de las series ha decidido acabar con esto. Hasta el momento, la plataforma de streaming no había tomado medidas contundentes al respecto en España, pero debes tener esto en cuenta:

Netflix quiere que solo las personas que viven en la misma casa usen la misma cuenta.

Ellos saben si compartes una cuenta o no, eso es así.

Netflix ya cobra tarifas adicionales para aquellos que usan una cuenta conjunta en otros países.

Pero que no cunda el pánico, esto no quiere decir que de un día para otro y sin comunicación previa, Netflix te empiece a cobrar automáticamente si compartes tu cuenta con alguien que no vive contigo. Aunque todo indica que los días de compartir cuenta de Netflix están llegando a su fin, por lo menos, tal y como lo conocemos, y se la cosa se ponga seria en 2023.

¿Cómo sabe Netflix que compartes cuenta?

No, no es que te estén vigilando. Entonces, ¿cómo puede saber Netflix que comparto mi cuenta? En realidad es bastante sencillo, la plataforma es capaz de detectar cuándo los dispositivos conectados no pertenecen a la misma casa o al menos lo deduce. Y lo hace comprobando la actividad de dicha cuenta y la dirección IP desde la que cada dispositivo accede a Internet. Piensa que cada dispositivo tiene un identificador único.

A partir de hoy está disponible en España el nuevo Plan Básico con anuncios, desde 5,49€ al mes. ¿Eso significa que el plan de Netflix que ya tienes va a cambiar? No, no cambiará ni un poquito, solo si eliges el nuevo plan. Visita https://t.co/LNaGCe00Qq para más detalles. — Netflix España (@NetflixES) 10 de noviembre de 2022

Por lo que, si te conectas desde un dispositivo que está fuera de casa durante un período prolongado, es posible que Netflix te pida que lo confirmes. Para ello, deberás introducir un código de verificación, que será enviado a la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta. Eso sí, deberás realizar la operación en un plazo máximo de 15 minutos.

Y ahora, ¿qué pasa con mi cuenta de Netflix?

Una alternativa a compartir cuenta de Netflix en España es transferir tu perfil a una nueva cuenta y usar tu propio plan de Netflix, una opción que ya se encuentra disponible desde finales del mes de octubre. Es un engorro y, seguramente, tendrás que pagar algo más, pero piensa que te librarás de ese cuñado o ese amigo que te gorronea la cuenta de Netflix y luego no te invita ni a una caña.

Cómo puedes transferir tu perfil de Netflix a una nueva cuenta

Transferir tu perfil a una nueva cuenta de Netflix es muy fácil, solo sigue estos pasos:

Entra en la página Cuenta de Netflix desde un ordenador. Accede a la sección “Perfil y control parental” elige el perfil que quieras transferir y despliega las opciones. Pincha en la opción “Transferir este perfil”. Introduce el correo electrónico y la contraseña que deseas usar en la nueva cuenta y sigue los pasos en pantalla. Cuando hayas transferido el perfil tendrás que contratar un nuevo plan para ti.

¿Cómo es el nuevo plan de Netflix con anuncios?

Es posible que debido al inminente fin de las cuentas compartidas de Netflix, la plataforma haya sacado este nuevo plan básico con anuncios. Te explicamos cómo es:

Cuesta 5,49 euros al mes, frente a los 7,99 €/mes del “Plan básico”.

frente a los 7,99 €/mes del “Plan básico”. Te mostrará unos 4 minutos de anuncios por hora antes o durante las series y películas, salvo en los perfiles infantiles.

Pero tiene ciertas limitaciones: