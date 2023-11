El último lanzamiento de Sony ha dejado ilusión y decepción a partes iguales para los que no sabían qué era esto de PlayStation Portal, y es que no es (ni cuesta, tampoco) lo que muchos creían. Este último dispositivo no es una consola independiente como pueda ser Nintendo Switch o Steam Deck sino lo que su propio nombre indica, un portal que lanza el contenido de tu PlayStation 5 a este nuevo dispositivo para que puedas jugar desde donde quieras.

Aunque, al parecer, se podría añadir el juego en la nube de PlayStation, la mala noticia de este dispositivo es que te obligaría a mantener la consola encendida en todo momento para poder disfrutar de PlayStation Portal, es decir, se trata de un accesorio más para PS5, que, por otra parte, cuesta casi 220 euros. Con la posibilidad del juego en la nube aún en el aire (aunque por especificaciones técnicas, el próximo Hideaki Nishino, directivo de Sony, ha afirmado que podría ser una realidad próximamente), por ahora PlayStation Portal solo funcionaría como dispositivo dependiente de tu PS5: una segunda pantalla más para llevar en remoto tu consola. Llevo unos días con Playstation Portal y va finísima. Se necesita PS5 y wifi (puedes jugar desde cualquier sitio teniendo la PS5 en modo reposo en tu casa). Nada de lag y pantalla cojonuda. 1080 y 60 fps.



Gracias @PlayStationES por hacerme las Navidades anticipadas 🥲 pic.twitter.com/tWzvN5kCLQ — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) 15 de noviembre de 2023



Un dispositivo "hermanado" por obligación al primero por 199,99 euros (el mismo precio que una consola portátil como la Switch) y la obligación de estar conectado a una Wi-Fi y tener la PS5 operativa en todo momento que, para algunos usuarios, resulta "demasiado". Eso sí, en cuanto a la definición gráfica y la interfaz, por ahora, los usuarios no tienen más que halagos y pocas pegas. Play a Play PlayStation, una marca icónica en el mundo de los videojuegos, comenzó su viaje en 1994 con el lanzamiento de la PlayStation original de Sony. Esta consola revolucionó el entretenimiento digital, introduciendo gráficos en 3D y una experiencia de juego inmersiva. Con su enfoque en juegos de alta calidad y un diseño innovador, PlayStation rápidamente se ganó el corazón de los jugadores. En el 2000, Sony lanzó la PlayStation 2, que no solo mantuvo la esencia de su predecesora sino que también incorporó la capacidad de reproducir DVD. Este modelo se convirtió en una de las consolas más vendidas de la historia, destacando por su extensa biblioteca de juegos y su robusta capacidad multimedia. La PlayStation 3, lanzada en 2006, introdujo el juego en línea a través de la PlayStation Network y mejoró significativamente los gráficos gracias a su potente hardware. Además, fue pionera en el uso de discos Blu-ray, marcando un hito en la industria del entretenimiento. Luego llegó la PlayStation 4 en 2013, que elevó aún más el estándar de los videojuegos con su impresionante rendimiento gráfico y su enfoque en la interactividad social. Esta consola también dio paso a experiencias de realidad virtual a través de PlayStation VR, abriendo un nuevo mundo de posibilidades en el juego. Finalmente, la PlayStation 5, lanzada en 2020, ha continuado la tradición de innovación con tiempos de carga ultrarrápidos, gráficos de vanguardia y un controlador háptico que ofrece una experiencia de juego más inmersiva. Con cada nueva iteración, PlayStation ha redefinido lo que significa el entretenimiento en el hogar, manteniéndose como un líder indiscutible en la industria de los videojuegos.