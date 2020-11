La reina Letizia ha traslado "un saludo con todo cariño" del rey Felipe que no ha podido asistir a la sesión inaugural en Sevilla del Tourism Innovation Summit (TIS) por tener que guardar cuarentena tras estar en contacto estrecho con un positivo por COVID. "Le he dado mucha envidia cuando esta mañana me he despedido de él", ha dicho tras recibir un largo aplauso de los presenten en la inauguración de la cumbre mundial sobre la innovación en el sector que contaba con la presencia del monarca. Asimismo, la reina, que ha participado en el minuto de silencio previo a su participación en el acto con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género ha asegurado que es "un modo de simbolizar el compromiso de una sociedad" que rechaza de manera "contundente" esta violencia "y trabaja para eliminarla".