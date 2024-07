Álvaro Muñoz Escassi ha roto su silencio y ha hablado alto y claro sobre las supuestas deslealtades que habrían provocado el fin de su relación con María José Suárez tras tres años de amor. El jinete entró en directo en 'TardeAR' y, además de negar rotundamente que entre Hiba Abouk y él haya más que una amistad como se ha rumoreado desde que coincidieron en la Primera Comunión de la nieta de 'El Turronero', ha entonado el 'mea culpa' reconociendo que ha estado con otras personas durante su noviazgo con la modelo andaluza.

Arrepentido por haber hecho daño a la que era su pareja, el ex de Lara Dibildos ha justificado sus 'infidelidades' asegurando que en los momentos en los que mantuvo relaciones con otras mujeres "hacíamos vida por separado". "En los últimos meses nos hemos distanciado, había crisis, hemos estado mucho tiempo separados, volviendo y volviendo a estar. Es cierto que esas idas y venidas pues sí hemos hecho nuestra vida por nuestro lado y después nos hemos vuelto a encontrar" ha explicado.

"No es fácil enterarse de que he tenido relaciones sexuales con otras personas, pero lo que María José llama infidelidad son cosas cuando no estábamos juntos" ha sentenciado.

Sobre la incipiente relación que podría estar surgiendo con la actriz Hiba Abouk, Álvaro aclaraba que con ella solo tiene una relación de amistad que no ha llegado a más por lo que no quiere que la actriz se vea involucrada en esta historia. "Con Hiba no tengo ninguna relación, es maravillosa, la conozco por Masterchef, me cae muy bien y es una persona estupenda. No tengo absolutamente nada con ella, de verdad. Me encanta estar con ella, hablar con ella, lo hemos pasado muy bien en la fiesta de 'El Turronero' y ya está. Ella tiene su vida y yo la mía".

"Hoy me he enterado de que lo habíamos dejado en alguna ocasión"

Unas declaraciones que la que fuera Miss España 1996 ha visto en directo y a las que ha reaccionado indignada con un contundente mensaje a Luis Pliego, tertuliano de 'TardeAR': "Hemos estado tres años juntos y hoy me he enterado de que lo habíamos dejado en alguna ocasión". Además, ha dejado claro que durante su relación con Álvaro "por supuesto que yo no he estado con otras personas". Esto que él ha dicho de que cada uno podía hacer lo que quisiera, ella no lo ha vivido así, ha apuntado el director de 'Lecturas'.

Poco antes veíamos a una María José abandonando su domicilio en Sevilla en compañía de su hijo. "¿Qué más quieres?" ha preguntado muy tensa al ir con su pequeño, al que prefiere mantener al margen de este desagradable asunto del que parece que todavía queda mucha información por salir a la luz.

Con ganas de que este tsunami mediático pase, Álvaro hablaba sobre cómo se presenta su verano en el que está dispuesto a centrarse en él y en sus seres más queridos. "Afronto el verano soltero, a disfrutar de mis hijos y mis amigos, tranquilo. Deseando que todo el mundo esté bien y tranquilo, si he podido hacer daño, lo siento y que María José pueda olvidarlo o superarlo en algún momento" sentenciaba el jinete antes de despedirse.