Este sábado el Eldense puede plantar su candidatura a ser la revelación de esta categoría de plata. Una posible victoria en Anduva frente al Mirandés no sólo sería su tercera consecutiva tras las logradas frente a Racing de Ferrol y Villareal B, sino que también dejaría a un pasito más cerca la permanencia y, por qué no, poner la mirada en un posible play-off.

Estévez ya se ha encargado esta semana de que en Elda no se mire otra cosa que sellar otro año más la presencia del Deportivo en Segunda División. El equipo compite, gana y tiene a una afición que no deja de apoyar. El cuerpo técnico lo sabe, la plantilla también y la directiva quiere ser prudente. Pero las sensaciones es que el decano de la provincia puede luchar por puestos más altos y así lo demuestra su clasificación: a once del descenso y a sólo cuatro de la promoción a Primera División. Primero, ganar en Anduva. Después, licencia para soñar.