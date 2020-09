El acuerdo entre Sanidad y la Comunidad de Madrid ha saltado en mil pedazos en 24 horas. El ministro Salvador Illa, visiblemente contrariado, ha anunciado que a pesar de todo Madrid tendrá que aplicar el acuerdo. Y confinar. Illa no concibe la rebelión de Madrid. No está en sus planes.Pero el consejero de salud madrileño, Enrique Ruiz Escudero, no opina lo mismo. Sobre el cambio de criterio de Madrid, Illa ha tirado de ironía y ha parafraseado a Isabel Díaz Ayuso. El acuerdo lo han firmado 13 comunidades autónomas. Establece que se confinen las ciudades con 500 casos por 100.000 habitantes. Un 10% de PCRS positivas y con las UCIS a más del 35% de ocupacion. Con estos criterios la única comunidad afectada de momento es la de Madrid. En Contra han votado otras tres comunidades del PP y Cataluña.