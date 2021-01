"No soy un consejero de despacho, trabajo codo con codo con mis compañeros", así ha explicado el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, su gestión desde el comienzo de la pandemia en la ciudad autónoma española. "Yo me puse la vacuna hace 3 ó 4 días, y yo no quería vacunarme y no tengo ni idea de cuándo me tendría que vacunar", ha respondido a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de este jueves acerca de la polémica de si él y otros altos cargos de la consejería se habian adelantado al protocolo y se han colado en la lista de vacunación. Javier Guerrero ha insistido en que "no se vulnerado la estrategia de vacunación" y que "no se ha faltado a ningún protocolo y que no ha hecho nada malo". "Si se considera primera línea la posibilidad de estar en contacto con esta pandemia, el equipo de salud pública lo está", ha hecho hincapié el consejero de Sanidad ceutí. "En la consejería de Ceuta se han vacunado 10 personas, pertenecientes al epígrafe correspondiente sobre la estrategia de vacunación, incluida yo", ha indicado Guerrero. En este sentido, ha apuntado que cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno y todo su equipo. "Ellos saben de mi trabajo, se me ha pedido una explicación y yo la he dado, no me he saltado ningún protocolo y estoy dentro de la estrategia y el apoyo del presidente es total", ha concluido.