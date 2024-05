Declaraciones de Joaquín Barceló, el testaferro confeso del expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, quien ha negado que recibiera 540.000 euros del señor Pina, y ha asegurado que conoció a Beatriz García Paesa en Luxemburgo. Declaraciones de Juan Francisco García Gómez, jefe de gabinete de Zaplana, quien ha asegurado en el último alegato lo ha que todo lo que declaró en sede judicial es "absolutamente verdad": "No son interpretaciones ni elucubraciones ni aseveraciones sobre aspectos que no haya conocido. Desgraciadamente participé en hechos de los que me he autoinculpado como medio de reparar el daño causado y como parte de la justicia restaurativa. Todo es absolutamente cierto".