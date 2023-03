A menos de ochenta días de una nueva cita electoral, la maquinaria municipalista está a pleno rendimiento; y toda persona que quiera entrar o permanecer en el contexto político, debe saber, que primero debe ganarse el derecho a ser escuchado; y lo segundo, debe saber cómo hacerlo, porque las formas marcan el camino de la confianza o el rechazo, de la escucha o la indiferencia.

La cuestión es ¿cómo se gana ese derecho? Pues existe la creencia de que la vida en política es un frenesí y; sinceramente, dista mucho de la buena vida.

La política tiene un alto coste personal y toda persona que toma la decisión de invertir su tiempo en estar al frente de las ilusiones y necesidades de los demás, deja a un lado, sin darse cuenta, las suyas propias, aunque cumpla el deseo de ser alcalde, concejal, diputada, presidenta o vicepresidente.

Es ahí precisamente donde tiene sentido la asesoría y estrategia política, que ayuda a entender el contexto político especifico de cada candidato, facilita herramientas que mejoran la labor política y marcan el camino a seguir, sin tener que ser maquiavélico, para alcanzar la vara de mando.

La política no va de bandos, va de valores

Ante el hartazgo de la política de crispación, nace la política de acuerdos, porque la polaridad y la proliferación de nuevos partidos condicionan las mayorías; y en amplias ocasiones, obligan a nuevos pactos y nuevas formas de implementar la política.

Conectar con la ciudadanía es la única clave que garantiza el voto. No se hace de otra forma que no sea a través de la emoción. Gustas o no gustas, creas confianza o recelo, conectas o desencajas con las expectativas del votante y con la necesidad de ilusionarle con lo no establecido; y en todo esto, tiene mucho que ver el mensaje, el lenguaje y los hechos.

El mensaje no puede basarse en la ridiculización o crítica continua del adversario y/o de sus acciones, porque la desafección política va a velocidad de vértigo. Las personas se han hecho más prácticas y exigentes ante sus problemas y no les interesa la discrepancia política sino la solución a sus problemas y quien no escucha, lo que necesita o desea oír, no se abre a nuevas posibilidades. Y ahí el votante indeciso es el que determina el cambio de contexto.

Mantener en el tiempo la crispación constante es la garantía perfecta para el rechazo del votante que puede alzar al candidato a la victoria. Cada vez más hay menos militantes y simpatizantes frente a indecisos y vacilantes. Conectar con estos últimos para cambiar la balanza se ha convertido en la gran hazaña dentro del estrecho marco de la decisión del voto.

El lenguaje es el eslabón de conexión. Todo aquello que el ciudadano no pueda comprender, no lo quiere, no lo compra, no lo vota. La empatía en tiempo postpandemia se ha hecho clave.

La política actual va de certidumbre, de seguridad, de integridad y de dar respuesta a aquellas cosas compartidas en ese espacio de confianza ganado en ese derecho a ser escuchado; y que cuando se consigue, se abren las puertas a entender lo que la ciudadanía espera de ti, sin tener que decir, lo que tu harás por ella. Esa es la magia. Esa es la clave.

Por ello, los hechos hablan, las acciones dicen y los votos deciden.

Por ello, acompañar a políticos a cumplir sus sueños y a saber ganarse ese derecho, es por lo que llevo más de 16 años entre bambalinas de forma independiente en la política. Crear escenarios creíbles con resultados tangibles es lo que ofrezco a mis clientes de una forma personalizada.

El entrenamiento de sus habilidades y competencias, así como el aprendizaje en la buena gestión de sus emociones ante escenarios de soledad, falta de confianza, miedo, mejora en habilidades sociales, gestión de la traición, el doble compromiso partido vs ideas personales, son solo algunos de los imprescindibles, dentro de un marco político donde el pueblo exige a sus dirigentes que sean delegados, sin derecho a pernada, de la propia sociedad.

