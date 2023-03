La directora médica de HLA Vistahermosa, Concha Giner, se encargó de crear el Laboratorio de Microbiología del mismo hospital y fue nombrada posteriormente responsable del Laboratorio de Análisis y Microbiología Clínica. Una trayectoria profesional dedicada al ámbito sanitario. Concha Giner destaca que «debemos poder hacer realidad nuestras aspiraciones laborales y/o personales sin tener que pagar grandes peajes».

¿Qué significa para usted ser una mujer empoderada?

Hay muchas definiciones de empoderamiento pero con la que más me identifico es la que considera que una mujer empoderada es alguien que tiene el poder sobre su vida, es responsable de sus decisiones, se siente satisfecha consigo misma y con la vida que construye a diario. Tenemos la obligación de conseguir que las personas de nuestro entorno fortalezcan sus capacidades, aumenten su confianza y protagonismo en cuanto forman parte de un grupo social, para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven. Es decir, debemos conseguir empoderar a las personas de nuestro entorno. Ello ayudará a construir una mejor sociedad.

Como directora médica, ¿es posible la conciliación?

Este sí que es el caballo de batalla de todas nosotras, es algo que es muy difícil de llevar a cabo. También creo que la sociedad debe ayudar a que sea fácil esa conciliación, pero hay una parte muy personal donde cada mujer y cada hombre debe dirigir las decisiones a tomar. La sociedad tiene que conseguir que todos podamos hacer realidad nuestras aspiraciones laborales y/o personales sin tener que pagar grandes peajes por ello.

En su trayectoria profesional, ¿se ha encontrado con trabas?

No, impedimentos específicos por ser mujer no los he vivido. Si he tenido que luchar más que otros eso no lo sé. Vengo de una familia donde yo era la única mujer de cuatro hermanos y he tenido la gran suerte de tener unos padres magníficos que consiguieron que yo nunca me planteara que algo pudiera ser diferente para mí por ser mujer. Ellos me enseñaron a vivir en igualdad. Lo hicieron bien, muy bien. En cuanto al techo de cristal, si me he tropezado con él, no lo he percibido como tal. La mujer en el ámbito sanitario ha estado siempre muy presente, pero es cierto que, en ocupación de puestos de responsabilidad, lamentablemente no ha sido algo tan habitual. Cuando acepté el cargo de directora me encontré inmersa en un mundo fundamentalmente masculino. A pesar de ello, nunca tuve que superar obstáculos por el simple hecho de ser mujer. Las dificultades eran las mismas tanto para mí como para mis compañeros. Mi objetivo siempre ha sido destacar por mis méritos profesionales.

¿Qué políticas de igualdad se aplican en HLA?

La política de igualdad de HLA Vistahermosa se centra en los siguientes principios: velar por la no discriminación entre hombres y mujeres a nivel de retribución económica, favorecer en la medida de lo posible conciliación familiar con la laboral, no discriminación por embarazo ni maternidad y favorecer la formación continua con perspectiva de género.

¿En HLA hay una mayor presencia femenina?

Cuando inicié mi camino, eran pocas las mujeres que ocupaban cargos de responsabilidad, hoy vemos satisfechas que todo esto ha evolucionado, y mucho. En HLA los puestos que a día de hoy son ocupados por mujeres alcanzan el 72,30 % del total de la plantilla. La mayoría de los puestos de responsabilidad están desempeñados por mujeres implicadas y reconocidas por su valía y profesionalidad.

¿Qué aporta el talento femenino?

El talento femenino se caracteriza por el desarrollo de competencias altamente valoradas, como el trabajo en equipo, la transparencia, la polivalencia y el compromiso. El liderazgo en mujeres se suele asociar a modelos de trabajo con una mayor orientación hacia las personas, la expresividad y la cercanía, así como con tendencia a la cooperación, la resiliencia, la conducción horizontal y el predominio de lo emocional, cualidades que contribuyen a que la experiencia-paciente sea altamente satisfactoria.