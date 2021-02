La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de San Vicente del Raspeig ha decidido abrir una investigación interna al secretario general socialista y alcalde, Jesús Villar, y a la exconcejal de Sanidad, Belén Arques, y dirimir si se abren expedientes disciplinarios a ambos y se les sanciona. El motivo son los dos duros comunicados que ambos emitieron la semana pasada. Es la respuesta, una semana después, que se da a las manifestaciones que han dejado a las claras las heridas abiertas del grupo municipal socialista en una comisión en la que el sector mayoritario es el del concejal José Luis Lorenzo.

En la reunión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Municipal (CEM) celebrada el martes por la tarde, "se trató la renuncia de la concejal socialista, Belén Arques". Y añade el comunicado enviado por el PSOE que "la CEM aprobó iniciar una instrucción informativa, para clarificar los hechos aparecidos en prensa y poner fin a la escalada de declaraciones públicas". Una decisión que apoyaron todos los miembros de la Comisión y que supone la apertura de una investigación interna por parte de dos personas de dicha comisión, que no forman parte del grupo municipal, aunque fuente socialistas advierten de que son personas afines al edil José Luis Lorenzo.

Por un lado, la hasta ahora concejala de Educación, Sanidad, Consumo y Bienestar Animal, anunció su renuncia el pasado lunes 15 de febrero. Y lo hizo con un duro comunicado en el que arremetía contra uno de los sectores del grupo socialista, el que lidera el concejal José Luis Lorenzo. La parte más dura es la que indica que: " No todo vale en política. Y si el fondo es importante, las formas lo son aún más. Jamás entenderé ni apoyaré el criterio del «pensamiento único", el control férreo de lo que se debe sentir, pensar y manifestar, el "estás conmigo o estás contra mí», depender de los vaivenes emocionales de un ego desbocado, las faltas de respeto y las descalificaciones continuas y la búsqueda constante de «estrategias conspirativas» que no conducen a nada bueno y que solo consiguen debilitarnos como grupo". Unas declaraciones que no han sentado nada bien en una parte del grupo. Por su parte, un día después el propio alcalde emitió un escrito en el que también de forma muy dura y sin nnombrarlo arremetió contra el sector que lidera Lorenzo al que acusó de acciones "desleales".

"Duele comprobar, pese al momento tan delicado en lo sanitario y en lo económico como el que estamos viviendo, además del inmenso trabajo que me consta que realizan mis compañeros del grupo municipal, hay quien ya esté pensando en 2023 olvidando para qué fuimos elegidos por nuestros vecinos, no es momento de malgastar tiempo y esfuerzo en disputas palaciegas, sino de encauzar toda nuestra energía y dedicación en solventar los importantísimos problemas de la ciudadanía», advierte el alcalde. Y sentencia que "ha llegado el momento de tomar decisiones para reconducir la situación actual".

Expediente disciplinario

La reunión ordinaria contaba con un punto para la instrucción de expedientes disciplinarios según lo que establece los Estatutos Federales y el Reglamento federal de desarrollo de los estatutos federales. Y en el comunicado advierten que el punto de instrucción de expedientes, es un punto ordinario en las comisiones ejecutivas, contemplado en el reglamento que desarrolla los estatutos del partido". Algo que fuentes socialistas advierten, "no se ha hecho nunca".

Los socialistas advierten de que esta investigación que dirimirá si acaban en expedientes disciplinarios es un asunto interno del PSOE, y advierten de que esta situación no afecta a la gobernabilidad municipal. "Con este acuerdo, el PSOE de San Vicente, quiere dejar claro, que las cuestiones orgánicas se deben dirimir en el seno del Partido, y ni pueden, ni van a interferir en la gestión municipal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig". En su escrito advierten de que "el PSOE está centrado en la gobernabilidad y la gestión para estos próximos años, y en el desarrollo de los acuerdos pactados con su socio de gobierno, Esquerra Unida, dentro del Equipo de Gobierno, así como en el cumplimiento de los importantes compromisos presupuestarios que tenemos por delante".