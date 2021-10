La renuncia de la constructora del pabellón de Xixona deja en el aire su licitación

La renuncia de la adjudicataria de la construcción del pabellón deportivo de Xixona ha renunciado a la obra, lo que deja en el aire todo el proceso de licitación. Este abandono hace que la otra empresa que se presentó al concurso y cumplió con los requisitos acepte el contrato, ya que lo contrario obligaría a reiniciar la adjudicación.

Compromís ha hecho público este jueves que la empresa Doalco, a la que el pleno aprobó el pasado 23 de septiembre con los votos de PSOE y Cs licitar la obra, dándole un plazo para presentar la documentación necesaria para formalizar el contrato, ha comunicado por escrito su renuncia. La mercantil justifica su abandono por el tiempo transcurrido desde la presentación de la oferta en 2018, y la imposibilidad de mantener el precio ofertado, de 4 millones, similar a la otra empresa, aunque con más mejoras.

La alcaldesa Isabel López (PSOE)confirmó que la empresa notificó su renuncia a firmar el contrato el miércoles, lamentando que Doalco no haya comunicado meses antes que no estaba interesada ya pese a reactivarse el proceso el pasado mes de mayo y haber mantenido conversaciones. La primera edil señaló se han reunido con la firma para que diera marcha atrás sin éxito, y que el secretario y los servicios jurídicos estudian la situación y si la firma ha incurrido en algún tipo de perjuicio al Consistorio. Y señaló que todo apunta a que no habría que volver a llevar a pleno la licitación, sino que se va a proceder a comunicar a la otra empresa, ASCH Infraestructuras y Servicios, que pasa a ser la adjudicataria, dándole el plazo correspondiente para formalizar el contrato. López aseguró que la mercantil se ha mostrado dispuesta a asumir la obra, por lo que estimaba que en un par de semana esto podría quedar resuelto.

Del mismo modo la alcaldesa recordó que el retraso en el proceso se ha debido a cuestiones ajenas al Ayuntamiento, ya que «el recurso de una empresa que fue excluida paralizó el proceso a principios de 2019. Después la pandemia ha hecho que nos volquemos en ella, y también el ataque informático de abril» bloqueó durante meses el Consistorio. Además, cuando se reactivó el proceso tras el recurso, que fue desestimado, las elecciones dejaron al PSOE sin mayoría para el proyecto, algo que no se solucionó hasta agosto de 2020 con el pacto con Cs.

Compromís

Desde Compromís reithan reiterado "la innecesaridad de este proyecto de pabellón con un coste superior a los 4.000.000 €, en un municipio con un presupuesto de 8.000.000 €. Los futuros costes de explotación y mantenimiento de una infraestructura así resultarían ser la ruina para la economía del Ayuntamiento de Xixona".

La formación valencianista explica que "es un pabellón que no cuenta con el consenso del pueblo. De hecho, en las elecciones locales de 2019 obtuvieron la mayoría absoluta las fuerzas políticas que abogaron por un nuevo modelo de pabellón: Compromís, PP y Cs. Por desgracia, Cs ya sabemos que traicionó a sus votantes y vendió sus votos, y su coherencia, por unas cuantas concejalías de gobierno".

Compromís advierte que "después de la renuncia de Doalco, solo queda una empresa que pueda hacer la obra, que es la que quedó segunda en la licitación: ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. Creemos muy probable, vistos los motivos alegados por quién ha renunciado (que ha pasado mucho tiempo y que se han encarecido los precios de los materiales respecto a 2018, momento en que empezó el proceso de licitación), que ASCH también renuncie, cosa que haría que la licitación se quedara sin ningún posible adjudicatario. Es decir, nos dirigimos a un escenario en el que el contrato quede desierto y se tenga que, si así se quiere hacer, volver a empezar todo un nuevo proceso de licitación. El tiempo y el dinero de los xixonencs y xixonenques perdidos por la obstinación e incompetencia del PSOE de Xixona con Isabel López a la cabeza".

Por último desde "Compromís Xixona estamos a favor que nuestro pueblo cuente con una infraestructura como es un pabellón, pero no este pabellón ni a este precio. Seguiremos defendiendo, como siempre hemos hecho, que otro modelo es posible, uno que no nos cueste un dinero que también hace falta para suplir muchas otras necesidades que tiene el pueblo de Xixona".