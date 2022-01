El PP regional achaca la crisis en El Campello a la «animadversión» del líder de Cs y le insta a dejar el acta

La cúpula regional del PP insta al líder de Cs en El Campello, Julio Oca, a dejar el acta de concejal ante una crisis que considera ha generado él por su «animadversión» hacia su propio gobierno. El vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, salió este lunes en defensa de su alcalde Juanjo Berenguer, calificando de «abominable y lamentable» en comunicado emitido el domingo por parte del coordinador naranja en El Campello, Julio Oca, en representación de su agrupación local.

El regidor de Cs acusó al PP de «traicionar, mentir, engañar y ocultar» y responsabilizó al primer edil de dinamitar el pacto de gobierno al no devolver s Cs la concejalía de Contratación tras la entrada de un nuevo concejal. Pérez Llorca destacó que no se trata de un problema entre los dos partidos, sino un tema personal de Oca, reiterando que la intención de los populares es mantener la alianza con los naranjas, con los que ha tenido contactos sobre esta crisis.

La fractura abierta en el seno del tripartito desde hace un año ha alcanzado su clímax en los últimos días tras la entrada de Javier Giner en el Ayuntamiento, que toma el relevo del anterior edil de Cs, Javier Martín, que ocupaba las concejalías de Contratación, Vía Pública, Mercado y Venta Ambulante y que renunció por motivos de salud. El alcalde se ha quedado con Contratación, devolviendo a Cs el resto de delegaciones pese a que el acuerdo de gobierno firmado en 2019 incluía este área para los naranjas, lo que Ciudadanos interpreta como una ruptura del acuerdo por parte de los populares.

Ante esta crisis y el duro comunicado emitido por Cs El Campello, donde calificaba de «nefasta» la gestión del PP, recordaba la imputación de Berenguer por un supuesto troceamiento de contratos en su anterior etapa al frente del Ayuntamiento y lo acusaba de «deslealtad», el vicesecretario de Organización del PPCV manifestó en declaraciones a INFORMACIÓN que «hay sintonía entre el PP y Cs en El Campello. No es un problema de partidos sino de Julio Oca. Hay que separar lo que es Cs El Campello de la figura de Oca. Queremos seguir gobernando con Cs en El Campello y que se dejen de disputas personales. El comunicado de Oca del domingo es abominable, lamentable».

«Muy dolido»

El responsable regional del PP destacó que «defendemos al alcalde, que está muy dolido por sus declaraciones, pero sigue intentando que sigan funcionando las cosas, anteponiendo el interés público a los personales».

Pérez Llorca insistió en que «no es un problema entre PP y Cs, sino una animadversión de Oca hacia su propio gobierno. Si no está a gusto, que se marche. PP y Cs quieren seguir juntos. No es que haya un partido detrás, es solo un integrante del mismo el que está provocando esto por una mala relación de Oca. Lo que tiene que hacer es dimitir y dejar que entre otro. Parece que está provocando que lo echen del gobierno». Y al circunscribir esta situación a Oca, el dirigente descarta que esta crisis se pueda extender a otros consistorios o a la Diputación, donde gobiernan con los naranjas.

Por su parte desde el PP campello no quisieron hacer declaraciones sobre el comunicado de Oca del domingo. Fuentes populares señalaron el viernes que no descartaban en un futuro dar Contratación al nuevo edil, que solo entra a media jornada, en función de su dedicación al cargo, ya que una de las razones por las que no se daba el área a Giner era que esta requiere volcarse por completo.

El portavoz naranja denunció el domingo que «Berenguer traiciona el pacto con excusas burdas, que no responden a la realidad y que tan solo obedecen a intereses partidistas». Cs El Campello manifestó que «ha de abandonar el barco el lastre, el que traiciona, miente, oculta y engaña a la ciudadanía».

La cúpula provincial naranja confirma contactos con los populares y aboga por mantener el gobierno

Cs El Campello ha llevado la crisis en el municipio a esferas superiores, tanto a nivel provincial como autonómico y nacional, para abordar la situación con el PP regional y estudiar medidas. Desde la cúpula provincial de Cs no quisieron entrar a valorar esta grave situación, aunque confirmaron los contactos con el PP y manifestaron su deseo de que la coalición se mantenga.

El coordinador provincial de Cs, el diputado Javier Gutiérrez, se limitó este lunes a confirmar que «ha habido contactos entre los dos partidos a nivel provincial y la pretensión de ambos partidos provinciales es que la relación siga», declinando extenderse más ni pronunciarse sobre la fractura entre populares y naranjas en la localidad costera, en la que ya tuvo que interceder el pasado verano, oponiéndose la cúpula a una posible moción de censura de Cs con la izquierda.

Desde la agrupación campellera explicaron el domingo que en los próximos días comunicarán su decisión sobre su futuro en el tripartito, después de que se reúnan con el secretario nacional de Organización, Borja González, y de trasladar la situación a las más altas instancias del partido.

La formación local alerta que la maniobra del alcalde responde a «intereses partidistas» para quedarse con un área vital, Contratación, de la que depende la salida a licitación de numerosos proyectos. Y exige que en cumplimiento del pacto de gobierno de 2019, esa concejalía vuelva a Cs, que preveía una reestructuración de sus áreas para adaptarlas a los perfiles de sus concejales.