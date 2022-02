EU reclama la peatonalización de la calle Convent de El Campello para reducir su peligrosidad

EU lleva a pleno la peatonalización de la calle Convent, en la zona que carece de aceras, para acabar con el peligro que representa, ya que es utilizada por muchos viandantes. Por ello la formación ha presentado una moción para "solicitar los informes necesarios para peatonalizar, o establecer zona compartida con prioridad peatonal, la calle Convent desde la rotonda con San Bartolomé hasta el número 105, donde finalizan las aceras".

El concejal de EU, Pedro Mario Pardo, recuerda que este vial "es la única vía que tienen los vecinos de Albayna, l'Amerador, Alkabir y Coveta para llegar al centro del pueblo", por lo que urge a tomar medidas. El edil señala que "debemos ir dando pasos la mejora de la movilidad en nuestro municipio. Empezar a pensar desde la óptica del peatón parar recuperar espacios públicos que fomenten hábitos saludables no contaminantes frente al uso desproporcionado del automóvil".

Pardo explica que "la propuesta que llevamos al próximo pleno es muy sencilla y justa, que no requiere de grandes inversiones para llevarla a cabo, tan solo voluntad de avanzar hacia una movilidad más amable para las personas. Existen muchas fórmulas: desde la peatonalización completa del vial, la peatonalizar de uno de los sentidos del vial, separándolas a través de bolardos, y, como última opción, si no se pudiera ninguna de las anteriores por motivos objetivos de peso, establecer una prioridad peatonal a través de señales de tráfico y no permitir aumentar la velocidad a más de 20km/h. Es por eso que desde EU proponemos al pleno municipal que se realicen los estudios de tráfico necesarios mejorar la movilidad sostenible del municipio".

Por último, EU recuerda que el portavoz el gobierno en la legislatura 2007-2011, Juanjo Berenguer (PP), en 2009, "ya prometía la construcción de un boulevard, paralelo a la calle Convent, con 'amplias aceras y un paseo peatonal' en la calle San Ramón, que conectara el centro del pueblo con esta zona urbana 'siguiendo el modelo de la Calle San Bartolomé'", recuerda Pardo. "Lamentablemente, a pesar de prometerse en todos los programas electorales, legislatura tras legislatura, nunca forma parte de las prioridades de ningún gobierno", agrega.

La moción explica que "El Campello, a pesar de contar con un clima que invita a estar en la calle y a caminar, tan solo cuenta con dos zonas preparadas para ello: los paseos de de Carrer La Mar y Muchavista. El resto de zonas del municipio para poder pasear debes ir sorteando obstáculos como si de una yincana se tratara. Muchas veces, debido a la falta de políticas municipales de fomento de la movilidad, poniendo en riesgo la propia integridad de las personas".

Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Recuerda que "a pesar de iniciarse en 2018 los trámites para que el Campello contase con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), lamentablemente 4 años después, todavía, no se ha implementado una sola de sus medidas. Además de las actuaciones que plantea el PMUS para la peatonalización de varias calles del municipio, así como la mejora de aceras para hacerlas transitables es necesario abordar con urgencia puntos concretos para minimizar los riesgos que a diario deben asumir nuestros vecinos y vecinas, como la situación de la Calle Convent. Esta carretera es la única vía que tienen los vecinos de Albayna, l'Amerador, Alkabir y Coveta para llegar al centro del pueblo. Es por eso que desde Esquerra Unida consideramos que la calle Convent se debería peatonalizar, o cuanto menos considerarla de prioridad peatonal, frente a los vehículos que también transitan por dicha vía. Por lo menos, hasta que la calle San Ramón, o la propia calle Convent cuenten con aceras".