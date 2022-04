Modificar la obra del pabellón de San Vicente paralizada desde hace 4 meses supera los 400.000 euros

La obra de construcción del pabellón polideportivo de San Vicente del Raspeig lleva cuatro meses paralizada. Durante este tiempo, la dirección facultativa ha estado realizando un proyecto modificado de esta construcción, considerada como la estrella del anterior y este mandato. Y a tener de los cambios, posiblemente también será el proyecto más importante del siguiente. El objetivo, encajar el aumento del coste de materiales durante la construcción ante la escalada de precios. Con el estudio modificado se trataba de reducir el sobrecoste a costa de cambiar el proyecto.

La dirección facultativa de la construcción, que es además la misma empresa que realizó el proyecto del pabellón, ha hecho el estudio de las modificaciones que hay que acometer en la obra. MCEA Arquitectura ya ha presentado ante el Ayuntamiento el estudio con los cambios que supone un incremento de precio de la obra en 401.536 euro, un 5,63% de subida respecto al precio inicial, con los precios actuales de los materiales y unidades de obra.

El pabellón se adjudicó el 29 de julio de 2020 por 7.135.718 euros a la unión temporal de empresas Tecopsa-Aitana. Y las obras arrancaron finalmente en octubre de ese año, con un buen ritmo de actividad, hasta la suspensión de los trabajos en noviembre pasado. El plazo de ejecución es de 24 meses. Y la UTE adelantó su intención de rebajar ese plazo. Que ahora con este contratiempo se alargará más allá de octubre de 2022.

10% más

Durante el verano la ralentización de las obras era evidente. En julio, las constructoras advirtieron al Ayuntamiento de una situación extraordinaria en el coste de algunos materiales y en las dificultades de la llegada de otros. En octubre pusieron cifras. Calcularon que, con el incremento de los precios de los materiales, el coste de la obra debía aumentar en 684.830 euros. Y como alternativa a esa subida del 10%, la dirección facultativa advirtió de la posibilidad de reducir ese sobrecoste a la mitad con nuevas propuestas técnicas que no afectan a la morfología del edificio proyectado ni disminuyen sus prestaciones. Según indicaban para justificar esta rebaja a la mitad de ese sobrecoste, las modificaciones suponen la "simplificación" de determinados sistemas constructivos pendientes de ejecutar. Entre otros, cambios, se valoraban modificaciones en el techado o en la refrigeración del edificio deportivo. Incluso se llegó a advertir que modificar el proyecto mejorará las prestaciones del edificio proyectado en un primer momento, a la vez que se adapta las nuevas circunstancias del mercado de suministros para facilitar los procesos de abastecimiento y ejecución.

El alcalde, Jesús Villar, se mantiene cauto y señala que por el momento, este modificado está en manos de los técnicos que van a estudiar esas modificaciones y el sobrecoste. Por lo que no da plazos para que la obra se reinicie ni adelanta qué posibilidades se barajan. Mientras que el concejal de Deportes, David Navarro, cuya formación Podemos ha sido muy crítica con el coste del pabellón, advierte también que está en estudio de los técnicos.

Quienes alzan la voz son los grupos de la oposición. El portavoz de Ciudadanos, Pachi Pascual, ha explicado que "estamos a la espera de que los técnicos valoren la propuesta presentada y en qué cambia un proyecto del que sí sabemos que costará mucho más dinero de lo que el equipo de gobierno anunció en su momento, y que se pagará íntegramente de los impuestos de los vecinos porque el tripartito no ha obtenido financiación de ninguna administración para llevarlo a cabo". Por otro lado, lamentamos que "tal y como dijimos en su momento, las obras no van a estar paralizadas dos meses ni siquiera tres sino mucho más".

A su vez, el portavoz del PP, Óscar Lillo, indica que hay una gran incongruencia del equipo de gobierno. "Si el primer proyecto inicial era el mejor que había no entendemos porque ahora hay que cambiarlo y ahora dicen que este es mejor". Lillo recuerda que el proyecto lleva seis años "dando vueltas, y a día de hoy está parado sin saber cuándo se vuelve a poner en marcha" a la vez que duda de que se puedan cumplir los plazos iniciales. El portavoz Popular critica que esta obra no cuenta con ayudas ni subvenciones y cree que finalmente va a suponer que los sanvicenteros tendrán que asumir un sobrecoste. Su formación defiende que "los contratos están para cumplirse" y añade que la realidad actual también ha cambiado, por lo que se pregunta si el modificado ahora en estudio ya lleva incluidos los precios actuales. Lillo se dirige a EU y Podemos miembros del tripartito en el equipo de gobierno, a los que recuerda que se han manifestado contra los elevados precios de la obra y quiere saber si ahora van a apoyar el sobrecoste. "Criticaban las obra faraónicas, pero al menos no les costaban ni un euro a los sanvicenteros", apostilla.

"Desde Compromís somos reticentes al sobrecoste de las obras del nuevo pabellón y a cualquier sobrecoste, sobre todo en la prestación de servicios a la ciudadanía", advierte el portavoz de la formación, Ramon Leyda. El concejal señala que el aumento del coste viene provocado por la escasez de suministros y el aumento del precio de la energía, los materiales y los carburantes. "Hablamos de problemáticas globales que han llegado lamentablemente a la construcción de una infraestructura que siempre nos ha parecido necesaria para Sant Vicent", justifica. Y adelanta que va a pedir una reunión con el equipo de gobierno para hablar de los plazos y el presupuesto. Cualquier modificación del proyecto inicial debe ser comunicado al conjunto de los vecinos y vecinas del municipio para su conocimiento".

Desde Ciudadanos explican que han pedido ya una reunión donde se les expliquen dónde están los cambios en ese modificado del proyecto del pabellón, para conocer con exactitud cuáles son las modificaciones que permiten una rebaja de precios. Y hay voces que advierte que seguir con el proyecto con un sobrecoste de 600.000 euros sería menos malo que asumir 400.000 euros con otro proyecto que ya supone cambios.