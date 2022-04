Cultura requiere por quinta vez en dos años a El Campello para salvar la Torre de Reixes

Cultura vuelve a urgir al Ayuntamiento de El Campello a que actúe para frenar el enorme deterioro que arrastra la Torre de Reixes, también conocida como Torre del Barranc d’Aigües. Por quinta vez en dos años y tercera desde septiembre, la Conselleria ha enviado un requerimiento al Consistorio para urgir a que adopte medidas para salvar este Bien de Interés Cultural (BIC) del siglo XVI. Precisamente a finales de marzo el alcalde Juanjo Berenguer (PP) informó al pleno, a preguntas de EU, que ha ordenado por segunda vez agilizar estas gestiones para instar a la propiedad a la adopción de las medidas pertinentes, tras haber pasado cuatro meses desde el último requerimiento de Cultura.

El último escrito está fechado el 1 de abril bajo el asunto “Reiteración sobre requerimiento sobre actuaciones en el expediente” relativo a “denuncia sobre falta de mantenimiento, deterioro y progresivo desmoronamiento BIC Torre de Reixes". Y señala que “con fecha de salida 4-11-2021, este Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante requirió al Ayuntamiento de El Campello para que notificara a la propiedad de la Torre de Reixes o Torre del Barranco de Aigües de El Campello el requerimiento recordando la obligación de conservación y mantenimiento del citado bien garantizando su deber de conservación y la adecuada seguridad propio Bien de Interés Cultural y de las personas”.

La Conselleria explica que “en dicho requerimiento se reiteraba e insistía en la necesidad y urgencia de las actuaciones a llevar a término por parte de ese Ayuntamiento en ejercicio de sus competencia legales y reglamentarias. No obstante, hasta la fecha actual no se ha recibido en este Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante comunicación alguna ni informe o contestación a dicho requerimiento".

Y agrega que “es por ello que se vuelve a recordar, de acuerdo con los antecedentes e informes existentes en el expediente, la necesidad de que se requiera por parte del Ayuntamiento de El Campello y notifique a la propiedad de la Torre de Reixes o Torre del Barranco de Aigües de El Campello (al desconocer esta administración la dirección del propietario) y al mismo tiempo, se informe de las actuaciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento de El Campello, para cumplir con la obligación de conservación y mantenimiento del citado bien, garantizando también la seguridad de las personas”.

EU denuncia la parálisis de la gestión del alcalde, responsable de las áreas de Urbanismo y Patrimonio

A este respecto, el alcalde y edil de Patrimonio, Juanjo Berenguer (PP), manifestó en el pleno de finales de marzo a preguntas de EU, el día antes de llegar este último escrito de la Conselleria, que ha vuelto a pedir que se impulse este requerimiento desde el Ayuntamiento para dar cumplimiento a la petición de Cultura. El primer edil, tras el requerimiento de noviembre tomó medidas para agilizar este proceso y firmó una diligencia para requerir al Servicio de Disciplina Urbanística a «impulsar y tramitar a la mayor brevedad posible» los dos expedientes relativos a la torre.

"Inacción municipal"

Por su parte el edil de EU Pedro Mario Pardo, ha manifestado que "no es normal que el alcalde y concejal de urbanismo, Juan José Berenguer (PP), pidiese en noviembre 'tramitar el expediente a la mayor brevedad posible', y que finalizando el mes de abril aún no se haya requerido nada a los propietarios, tal y como les instó tanto el Síndic de Greuges como la Conselleria de Cultura, esta, hasta por cinco ocasiones debido al riesgo de colapso de la torre costera si no se actúa con urgencia. El alcalde, en el que recaen directamente las competencias de urbanismo, en lugar de negar que existan problemas, debe dar explicaciones urgentes de la parálisis que su gestión está provocando en el área de Disciplina Urbanística y buscar una solución urgente. Siendo el urbanismo el motor económico más importante de nuestro municipio, esta área, al ser la responsable del cumplimiento de la legalidad urbanística, tiene una tremenda importancia".

EU ha añadido que "desafortunadamente la inacción que estamos viendo en la Torre de Reixes no es un caso aislado, sino un ejemplo más de lo que sucede en muchos otros expedientes de ejecución de legalidad urbanística. Incluso el propio Ayuntamiento en sus últimos presupuestos estimó un desplome de multas por infracciones urbanísticas asombroso, pasando de una año a otro de 76.000 a 7.500€. Otra muestra de que las cosas no están funcionando todo lo bien que deberían es el alto número de funcionarios que han pasado por la jefatura de Disciplina Urbanística, y que Esquerra Unida denunció el año pasado. Desde el último trimestre de 2020, ya son tres los funcionarios que se han pasado por la Jefatura de esta área urbanística. Una situación que debe cambiar si queremos empezar a solucionar los problemas relacionados con el área de urbanismo".