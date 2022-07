San Vicente está oficialmente en Hogueras. El pregón a cargo de la festera Juli Duque ha abierto en la noche del viernes las celebraciones, con un discurso desde el corazón, recordando sus orígenes cacereños y sus inicios en las fiestas hace ya casi 40 años. Y repasando la evolución de los festejos y dando su bendición a los últimos cambios introducidos.

Tras el emotivo pregón, ha retumbado el centro con la mascletà, poniendo fin al acto. Para hoy está previsto a las 21.00 horas en Desfile del Ninot, seguido a las 22.30 horas de la Gran Fiesta del Ninot. Para el domingo habrá a las 19.00 horas una misa en honor a la Virgen del Carmen, y a las 20.00 la procesión en su honor. Y ya la semana que viene los actos se retomarán el miércoles con la plantà, arrancando ahí cinco intensos días que culminarán el domingo 24 de julio con la cremà.

La pregonera ha destacado los tres años que han pasado desde las últimas hogueras por culpa del covid, recordando a los fallecidos por la pandemia, y “os pido una cosa en estas fiestas que estamos a punto de comenzar, divertíos, pero con precaución, que esto no ha terminado aún”.

Ha resaltado sus orígenes cacereños, ya que “tengo el corazón partió, como la canción de Alejandro Sanz: Extremeña de nacimiento pero sanvicentera de corazón, pues mi marido y mis hijos han nacido aquí y quiero a esta ciudad tanto o más que a Cáceres”.

Duque ha ensalzado que San Vicente, a la que llegó con 14 años, se ha convertido en “una gran ciudad, moderna, con muchos servicios, pero al mismo tiempo todavía conserva las cosas de un bonito pueblo”. Y ha hecho un repaso por sus inicios en las fiestas, hace 40 años. “Al venirme tan joven, he podido vivir desde dentro estas fiestas. Allá por el año 1983 me propusieron salir de dama de la Hoguera la Entrà al Poble, ya han pasado muchos años desde entonces y lo recuerdo como si fuera hoy. Sin conocer estas fiestas me hizo mucha ilusión, y mira por dónde, casi 40 años después estoy en este balcón…”

Duque ha recordado que los festejos cumplen 75 años de vida, y que hace muchos años habían batallas de cohetes y carretillas, y que las celebraciones han ido evolucionando: "Todos recordareis que los trajes de la bellezas y damas eran con corpiño negro como los de Alicante y la falda era de rallas de diferentes colores, y el traje de los hombres ya sabéis de qué color y el nombre que tenía. Qué diferencia de los trajes de las mujeres y los hombres de antes a los de hoy, nosotras hemos ganado mucho, pero ellos muchísimo más que nosotras”.

Y ha destacado que “también ha cambiado el ciclo festero, ya que en este ejercicio se ha decidido cambiar y creo que muy acertadamente, las fechas de las presentaciones, donde las hogueras presentan a sus bellezas y damas en octubre o noviembre en vez de mayo, y así culminar su año con lo más importante que son nuestras fiestas de hogueras y barracas. Y con muy buen acierto la propuesta de nuestra Federación que este año se plantarán las hogueras, los racós y las barracas, el miércoles en vez del jueves para así poder tener un día más de fiesta para disfrutar, la verdad que todo un acierto, y desde aquí les doy las gracias y la enhorabuena”.

Ha manifestado que espera que sean “unas fiestas inolvidables”, destacando la “ilusión” de todos los cargos festeros. Y también ha mostrado su solidaridad con los constructores de las hogueras, que “lo han pasado tan mal” con dos años sin festejos. “Pero las hogueras son así, renacemos de nuestras cenizas y estoy convencida que los constructores, foguerers y barraquers ya hemos renacido y con más fuerza que antes”. Y también se ha acordado de los indumentaristas.

Y ha concluido señalando que “como dice nuestro himno de Sant Vicent, ‘el foc va per dins la sang’, que no solamente es una letra cualquiera, sino una realidad que nos pasa a todos los sanvicenters cuando llegan estas fechas”.