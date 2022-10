"Estamos cansados de haberlo intentando". El jefe de los Servicios Sociales de San Vicente del Raspeig, Marino Martínez, se reconoce "engañado". El servicio no ha mejorado nada desde que hace meses denunciaron públicamente estar al borde de la extenuación y no estar atendiendo a los vecinos como se merecen. Y asegura que ha creído desde entonces firmemente que era una realidad el compromiso que se le ha transmitido de que se va a incrementar la plantilla y hacer todo lo posible para que sea pronto. Pero las pruebas son tozudas y eso no está pasando. El servicio está cubierto por una veintena de personas y deberían incorporarse 18 más. Ahora tras el verano todo sigue igual y la tensión y el estrés en el equipo es máxima.

Vuelven a hacer una llamada de atención. Esta vez quieren que todos los vecinos se enteren de que no pueden más, de que no tienen medios humanos y tampoco espacio físico para poder atender las demandas de una ciudad de casi 60.000 habitantes que aseguran no tiene, ni de lejos, la atención social que debería. Han pegado carteles en las dependencias municipales tan contundentes como "Tus servicios sociales se desmantelan por falta de personal. Bajas sin sustituir. Plazas vacantes sin cubrir. 18 profesionales sin contratar ¡subvencionados por Conselleria! SOS Servicios Sociales" y acaban pidiendo a los ciudadanos que apoyen su propuesta.

El jefe de los servicios sociales advierte de que los usuarios no están recibiendo la atención que deben. Las citas tienen una demora de más de tres semanas para poder atender a las personas que necesitan de su ayuda. Se trata del departamento más sensible del Ayuntamiento que dice "basta".

"No podemos más y no hay respuesta. Nos dijeron que después del verano veríamos cambios, pero las bolsas de trabajo que iban a ayudarnos no se producen y no viene nadie y no hay hechos", lamenta Marino Martínez, quien ha sido "acusado" por sus compañeros de Bienestar Social como una "optimista patológico". El jefe del servicio constata que "vamos a acabar el verano y ni siquiera las vacantes se cubren, la gente se pone mala y tampoco viene nadie a sustituirla.

El equipo de servicios sociales advierte de que no están culpando únicamente al equipo de gobierno de la situación extrema a la que han llegado, "es toda la corporación". Y piden que ningún grupo de la oposición quiera aprovechar su protesta para hacer política.

Sus quejas llegarán a su máxima expresión este viernes, cuando han convocado una protesta a las 11 de la mañana a las puertas del Ayuntamiento. Para ello han pedido permiso a la Subdelegación del Gobierno y han elaborado camisetas reivindicativas de color naranja, el color asociado con los servicios sociales. "Damos un servicio y estamos agotados, tienen que incorporar a 18 trabajadores, tenemos una vacante de trabajador social. Y hay trabajadores por acumulación de tarea, pero se van el 31 de diciembre. Nos falta mucho personal".

Una vez que han aireado su protesta el equipo de gobierno ha convocado a una reunión este jueves al jefe de servicio en la que van a estar los portavoces del tripartito, PSOE, EU y Podemos, según ha confirmado el alcalde, Jesús Villar. El primer edil explica que van a contarle a Martínez cómo está la situación actualmente y las posibilidades que hay de contratar personal a través de los convenios con otros ayuntamientos y de la bolsa de trabajadores sociales del Ayuntamiento de San Vicente. Villar advierte de que "solo se pueden cubrir las plazas de forma interina hasta que se haga la oferta de empleo público de este año, que es cuando se crearon las plazas" y recuerda que la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del consistorio en el que ya se cuenta con estos 18 nuevos trabajadores, se aprobó en el pleno de junio.

Sin embargo, para los trabajadores los problemas administrativos que vienen de meses atrás les está suponiendo una sobrecarga. Y la falta de personal implica no cubrir servicios indispensables. Marino Martínez lamenta que el departamento no pueden adherirse a adendas o servicios añadidos que ofrece la Generalitat para cubrir docenas de puestos "porque de todas las que nos ofrecen, ni tenemos espacio ni fuelle para contratar. Estamos perdiendo 4 ó 5 adendas importantes. Y la calidad de los servicios es peor. Tenemos más carga de trabajo y cada vez somos menos".

"Los trabajadores no pedimos nada para nosotros. Lo que es una pena es que los ciudadanos de San Vicente no puedan disfrutar de los servicios sociales que se merecen", y relata cómo en Educación está vacante la plaza que dejó la jefa del servicio que se marchó a Alicante. Está a punto de caducar el servicio de conductas adictivas; y está saliendo mal parada la atención psicológica a los más jóvenes donde hay "atasco" por falta de personal, y a ello se suman los dramas diarios, como los desahucios que se producen "todos los días".

En el barrio más vulnerable, el de Santa Isabel, ya no está el trabajador social. Y a todo ello se suman las tensiones diarias que se producen en la concejalía, que ha perdido la vigilancia y la seguridad con la que se evitaban o controlaban los conflictos.

"La gente se altera y nosotros estamos desbordados, hay un síndrome en el equipo de estar quemados y no vemos hechos. Me dicen que hay problemas, pero realmente no hay ningún tipo de voluntad o que falta capacidad de gestión. Y ningún grupo político se lo ha tomado en serio", espeta Marino Martínez, quien cree que han agotado todas las vías "razonables" antes de pasar a la acción, "lo que sabemos es que aquí no viene la gente que tiene que venir".

Precisamente por no contar con el personal necesario San Vicente tiene que devolver a la Generalitat 300.000 euros por programas que no se han desarrollado por falta de personal.

El portavoz del PP, Óscar Lillo, apunta al alcalde y concejal de Recursos Humanos de este "despropósito" y habla de que se trata de un desmatelamiento de los servicios sociales. Lamenta la saturación de los trabajadores que trabajan "al 200%" y considera que no se están tomando las medidas necesarias. "San Vicente está en una decadencia muy importante. Esto viene de tiempo atrás" y exige medidas para evitar que los trabajadores sigan en la situación agónica en la que se encuentran.