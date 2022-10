Motores rugiendo a su máxima potencia, carreras de coches y derrapes. La noche de este sábado ha sido "movida" para algunos vecinos que residen en las inmediaciones de la Universidad de Alicante (UA). El estruendo de los motores de los coches y los chirridos de ruedas de las birguerías que aseguran algunos conductores comenzaron a hacer con sus vehículos, puso en alerta a muchos vecinos a quienes despertó el estruendo.

Lo sintieron residentes en la avenida Vicente Savall y también de la calle Barcelona que llamaron a la Policía Local para denunciar lo que estaba ocurriendo.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado y algunos testigos califican de "increíble" y de "exagerado" lo que estaban viviendo. Otro residente más explícito relata que lo que vivieron "parecía la película de A todo gas".

El propietario de un ático en Vicente Savall cuenta que estaba disfrutando de la velada en la terraza, alrededor de la una y media de la madrugada cuando comenzó a escuchar un ruido tremendo, cuyo origen sitúa en las inmediaciones del Velódromo y del Colegio Azorín. "Era un ruido de carreras de coches, chirridos, se oían varios motores", recuerda. Y añade que esta situación se une a los problemas de altercados y ruido que sufren sobre todo los fines de semana por la concentración de pubs y de personas que se concentran en la calle. "Es parte del suplicio que estamos sufriendo en esta zona", añade.

La central de la Policía Local de San Vicente del Raspeig recibió dos llamadas y otra la Guardia Civil, según explica el concejal de Seguridad, José Manuel Ferrándiz. Según la descripción hecha por los vecinos, situaron lo ocurrido en la calle del Aeroplano, donde se encuentra la Facultad de Educación. Ferrándiz explica que las patrullas realizaron controles en ese vial y también en las calles Perú, la Huerta, también en el interior de la propia Universidad, y en la rotonda del Parque Provincial de Bomberos y en la ronda de acceso a la autovía. Aunque reconoce que durante esos controles no detectaron las carreras de coches que denunciaban los vecinos.

Además, los agentes contaban con el handicap de no contar con descripción alguna de los coches que estaban participando en las carreras y derrapes denunciados. "Todas las llamadas coincidían en hablar de un sonido muy fuerte", explica el concejal. Y de hecho, la Policía baraja incluso que el ruido pudiera provenir de alguna grabación durante el concierto que se estaba produciendo en el área 12 de Rabasa. El concejal puntualiza que las llamadas recibidas hablan "de un vehículo a gran velocidad, no de carreras".

El responsable de Seguridad apunta que no hay un problema detectado en cuanto a carreras de coches y que en los últimos tiempos no se ha producido ningún episodio de este estilo. "No dudo de lo que dicen los vecinos, pero la policía tiene que comprobar las cosas", advierte. En la calle del Aeroplano en concreto, el concejal no cree que sean necesarios calmados del tráfico porque ya cuenta con pasos de peatones y rotondas y afirma que no es una vía rápida. "Es difícil correr en una vía que acaba en una rotonda por donde pasa el TRAM", añade. Y señala que el vial que se congestiona en determinados momentos, por lo que no se plantean elementos que puedan hacer más lento el tráfico. Y, añade que precisamente en esa calle en breve se van a colocar señales luminosas para advertir de la presencia de pasos de cebra.

Ferrándiz señala de entre las intervenciones del fin de semana en Vicente Savall y el entorno una llamada por molestias generadas en una vivienda y la dispersión de personas en la salida de los locales de ocio el jueves. El viernes explica que se ha realizado la vigilancia preventiva del cierre de los locales y el control de las zonas aledañas; y el sábado también se ha realizado una vigilancia para evitar altercados en la zona, aunque detalla que ha habido poca afluencia de jóvenes. Ante las críticas de los vecinos, el concejal responsable de Policía advierte de que "la vigilancia se viene reforzando en esa zona y en otras zonas de ocio del municipio".

El concejal explica que este fin de semana la zona de Vicente Savall "ha estado tranquila" y puntualiza que en el último año "los requerimientos en la zona han bajado. Si la gente no llama lo que ocurra en la zona es lo que detectamos. Si las cosas no las cuentas no existen. Como el sábado, si nos cuentan lo que ocurre podemos hacer los controles con Guardia Civil".