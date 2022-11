La falta de presupuestos obliga a El Campello a pagar un recargo del 20% por la luz

Si no es suficiente con que se haya triplicado la factura de la luz, El Campello tendrá además de abonar un 20% adicional por carecer de presupuestos actualizados. El Ayuntamiento se tiene que adherir a la tarifa de último recurso (TUR) al haber expirado el contrato, y no poder renovarlo al no contar el presupuesto con fondos suficientes para afrontar la brutal subida por este concepto.

Por ello, el pleno ha aprobado este lunes una inyección de 815.000 euros procedentes de sus ahorros para poder abonar la luz hasta final de año, de los que 200.000 euros son por el recargo. Y ha sido una sesión extraordinaria cargada de reproches y acusaciones de "mala gestión" para el ejecutivo por parte de la oposición.

Un juez condena al Ayuntamiento a pagar 48.000 euros por no abonar una factura de los controladores de playas en 2020

El 30 de septiembre expiró el contrato a través del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica para las entidades y organismos adheridos a la central de contratación de la Diputación. Un contrato que no se puede renovar debido a que el Ayuntamiento tiene prorrogadas las cuentas de 2020 y la partida existente es completamente insuficiente para acomodar este gasto, que para el último trimestre sería de 632.602,96 euros, y para 2023 de 2,5 millones. Y a estas cifras hay que sumarle un 20% por la TUR. Ni en 2021 ni en 2022 se han presentado cuentas para su aprobación, pese a que durante meses el ejecutivo, cuya área de Hacienda recae en el PP, ha venido señalando que estaban ultimándose. La pasada semana otro municipio, San Vicente, presentó sus cuentas para 2023, que reducen las inversiones para poder hacer frente a que se triplique la factura de la luz.

Por todo ello, Iberdrola aplica desde octubre al Ayuntamiento este recargo, que seguirá en 2023 y 2024 si la Corporación no aprueba unos presupuestos que permitan acomodar este gasto, ya que "el incremento del precio de la energía es tan desmesurado que se carece de consignación presupuestaria suficiente para poder" adherirse de nuevo al acuerdo marco de la Diputación, según figura en el informe técnico.

Sin presencia del PSOE

Así, el ejecutivo formado por PP y Vox ha convocado este pleno extraordinario que ha dado vía libre, entre otras cosas, a una modificación de crédito de 863.000 euros del remanente de tesorería, de los que 815.000 son para abonar la luz del último trimestre del año. Y ha salido adelante con los votos del bipartito y de la edil tránsfuga Eva Segura (9 votos), la abstención de EU (1) y el rechazo de Compromís, Cs y Podemos (6). No han asistido a la sesión ninguno de los cuatro ediles del PSOE, al parecer por una reunión en València, ni el regidor de Red, lo que ha permitido sacar adelante la medida al ejecutivo, sin la que por otra parte comportaría el impago de las facturas de la luz de las dependencias municipales. La oposición ha cargado contra el PP por permitir que expirara el contrato y no haber presentado unas nuevas cuentas en dos años, denunciando su "nefasta gestión" que supone un 20% de recargo para un recibo de la luz ya completamente desatado.

Sentencia sobre los controladores de playas

La concejal de Hacienda, Lourdes Llopis (PP), ha explicado que "el Ayuntamiento se adhirió al convenio marco, que venció el 30 de septiembre, y ahora hay que seguir pagando la luz. No podemos adherirnos al convenio tras los informes, y para poder acabar el año hacen falta 815.000 euros". Además, la modificación de crédito incluye otros 48.000 euros para abonar una sentencia judicial por el impago de una factura de controladores de playas. Según han explicado fuentes municipales, la sentencia está motivada porque el entonces edil de Playas, Julio Oca (Cs), amplió en 2020 el servicio puesto en marcha por la Generalitat sin contrato, y ni él ni el técnico firmaron la factura.

El portavoz de Cs y concejal de Servicios hasta la expulsión de su formación del ejecutivo a principios de junio, Julio Oca, ha arremetido duramente contra sus exsocios de gobierno, criticando que se mezcle en una misma modificación de créditos dos temas que nada tienen que ver, calificándolo de "desvergüenza" y denunciando la opacidad del ejecutivo, lamentando que "no se ha hecho nada y se sigue derrochando" al haber permitido que venciera el contrato y no poder adherirse de nuevo al convenio.

Sin estudio de ofertas

Oca ha criticado la escasa documentación presentada, "sin un estudio de ofertas, ni plan de ahorro energético ni nada". Y realizó un llamamiento a la oposición para cambiar de gobierno, aunque "por la representación que veo", en referencia a la ausencia de todo el grupo municipal del PSOE, manifestó sus dudas por que sea posible.

Por su parte la portavoz de Compromís, Adriana Paredes, ha responsabilizado de la situación tanto al exedil de Servicios de Cs como al alcalde Juanjo Berenguer (PP), exigiendo a populares y naranjas que sean los que solucionen esta situación por no haber previsto la subida de la luz, y acusando a Oca de no firmar muchas facturas durante su mandato pese a haber encargado los trabajos, como en el caso de la sentencia por los controladores de playas.

El edil de EU Pedro Mario Pardo ha señalado que "nosotros tampoco vamos a dar un cheque en blanco. El 30 de septiembre venció el contrato y no se informa a nadie hasta que llegan las facturas, y deprisa y corriendo se prepara esta propuesta. Cuántas cosas más no sabremos y se están ocultando. Pensamos que las cosas no pueden ir a peor, pero sí que es posible, y mucho. La energía ha subido y afecta a todos, a San Vicente, Sant Joan... pero hay una diferencia, en El Campello tenemos un gobierno desastroso y vamos a pagar un 20% más por su mala gestión, 200.000 euros más solo por tres meses. Si sabían de subía el coste, y había que asumirlo, por qué no lo han planificado y no tenemos una partida económica para poder adherirnos".

En cuanto a la sentencia, Pardo ha manifestado que "da vergüenza leer que un juez dice que el Ayuntamiento no está pagando porque no saben quién ha tomado la decisión de hacer un contrato", lamentando el "desgobierno" del ejecutivo y su "nefasta gestión" que hace que se pague un 20% por la luz, y por la sentencia, las costas e intereses de demora.

Desde Podemos su edil Eric Quiles ha lamentado que "esto es una más del peor gobierno de la historia de El Campello", criticando la escasa documentación que acompaña tanto el tema de la luz como la sentencia. La luz nos va a costar los últimos tres meses 815.000 euros, en lugar de 600.000 euros, en 2023 al previsión es pasar de 2,5 a 3,2 millones, y en 2024 de 1,8 pasaremos a 2,5 millones", por la gestión de los populares, "por no tener un presupuesto que contemple la subida de la electricidad. El último trimestre 200.000 euros más, en 2023 700.000 euros más, y en 2024 700.000 más. Esa es la gestión del PP. Cinco millones en electricidad y solo un informe de tres hojas por una sola cara".

Por su parte la edil de no adscrita Eva Segura, expulsada de Cs, ha arremetido contra el portavoz naranja Julio Oca, quien "no ha sabido gestionar sus concejalías" y "contrata oralmente unos servicios y luego no se responsabiliza de ellos", en referencia a la sentencia. Ha destacado que "si no aprobamos esto, nos quedamos sin luz, no queda otra". Y ha criticado a Cs duramente por la gestión de sus áreas, como Contratación y Servicios, hasta que el PP echó a la formación liberal del ejecutivo, hablando de "cagadas" de Julio Oca.

Presupuestos encima de la mesa

El alcalde Juanjo Berenguer (PP) ha manifestado que "esto no es un cheque en blanco, sino el pago de unas facturas", señalando en cuanto a la planificación que lo que se les había trasladado era que "estábamos cubiertos hasta noviembre, pero aparentemente no es así, y el incremento brutal de la factura de la luz, que nos ha pillado a todos los ayuntamientos, y a lo mejor a nosotros nos ha pillado un poco más porque pensábamos que era un poco más tarde". Y ha puntualizado que las cifras de 2023 y 2024 de las que se ha hablado son siempre que no hayan presupuestos, que "hasta donde yo sé también están encima de la mesa, si no han venido antes es por toda la problemática que pueden tener unos presupuestos, que nada tienen que ver con la gestión de los propios concejales, sino por las propias cosas que van saliendo día a día". Y ha apuntado que algunos compañeros de viaje, en relación con Cs, "han dejado mucho que desear".

Rifirrafe entre Cs y Segura

Oca, en su réplica, ha recordado que el contrato vencía el 30 de septiembre, no en noviembre, y se avisó a los departamentos de ello. Y que Iberdrola avisó en octubre del vencimiento y del recargo del 20% al que abocaba a El Campello". Ha calificado a Segura, que suele votar con los populares, como "la vocera del PP" y la "bienpagá", lo que ha provocado otro rifirrafe entre Cs y la edil no adscrita. Y ha recordado que dejó el área hace cinco meses, pese a lo cual siguen responsabilizándolo de "todos los males". Berenguer por su parte ha insistido en que la previsión era noviembre, y que el aviso en octubre de Iberdrola ya llegaba tarde par afrontar esos pagos.

El edil de Podemos, ante la manifestación del alcalde de que los presupuestos están encima de la mesa, ha recordado que ni en 2021 ni 2022 ha habido presupuestos, y que "llevan año y medio diciendo que el presupuesto está encima de la mesa", agregando que "siga el PP creyéndose sus mentiras". El Ayuntamiento aprobó sus últimas cuentas en 2020, siendo las anteriores de 2014, que permanecieron prorrogadas cinco años más.

Por último, la edil de Vox y socia de gobierno del PP, María Sañudo, se ha limitado a manifestar su apoyo a la modificación de crédito para pagar la luz y la sentencia, recordando que el fallo judicial es firme y no se puede recurrir.