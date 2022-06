Fin a tres años de tripartito en El Campello y vuelve a sobrevolar una posible moción de censura. El alcalde, Juanjo Berenguer (PP), ha anunciado este miércoles la expulsión de Cs del equipo de gobierno, tras 14 meses de crisis continua. El primer edil ha tomado esta medida tras la rueda de prensa del martes en la que la formación naranja emplazó al alcalde a dejar el cargo, denunciando la paralización que sufre el Ayuntamiento por el bloqueo de los contratos y el temor de funcionarios y ediles a incurrir en ilegalidades, así como la falta de un presupuesto actualizado al estar prorrogado el de 2020. Esta situación llevó al concejal Javier Giner (Cs), responsable del área de Contratación, que se encuentra colapsada, a presentar este martes su dimisión. Y Berenguer ha anunciado el cese este mediodía en una rueda de prensa convocada de urgencia tras las manifestaciones de Cs.

Del mismo modo, en el pleno extraordinario previo, PP, Cs y Vox han sacado adelante el incremento en más de 415.000 euros de la contrata de la recogida de basuras y limpieza, que lleva caducada desde hace año y medio y que ha provocado la dimisión de Giner. Y en esa sesión el portavoz del PSOE, Vicent Vaello, ha invitado a Cs a respaldar una moción de censura para llevar a cabo un cambio en el Ayuntamiento e impulsar un gobierno progresista, a falta de menos de un año para las elecciones.

El portavoz socialista emplaza a Ciudadanos en el pleno a respaldar un cambio en la Alcaldía para desbloquear el Ayuntamiento

El alcalde popular ha decretado el cese de sus competencias de los tres concejales del grupo municipal Ciudadanos: el primer teniente de alcalde Julio Oca, que ocupaba Servicios, Infraestructuras, Playas y Medio Ambiente; Mercé Pairó, responsable de Bienestar Social, Igualdad y Tercera Edad; y Giner. De esta forma quedan fuera del equipo de gobierno y pasan a la oposición, por lo que el PP gobernará en minoría junto a Vox, que se mantiene en el ejecutivo aunque sigue sin competencias. De la misma forma, el primer edil prescinde, también desde este miércoles, de los servicios de las dos personas que trabajaban en calidad de asesoras de la formación naranja. Los siete concejales populares asumen la totalidad de áreas de trabajo del Ayuntamiento, de acuerdo a un organigrama y delegación de competencias que Berenguer dará a conocer este jueves.

“Desde que se configuró el equipo de gobierno resultante de las elecciones municipales de 2019, llevamos tres años aguantando lo inaguantable, haciendo de tripas corazón y soportando salidas de tono, menosprecios y desplantes hacia compañeros de Corporación y algunos funcionarios públicos, a los que los que los concejales de Ciudadanos han sometido al escarnio más despiadado”, ha enfatizado el primer edil en una comparecencia pública en la que ha estado arropado por el resto de concejales del PP.

El pleno aprueba con los votos de PP y Cs el incremento del coste de la contrata de basuras y limpieza, que lleva caducada año y medio

“Hasta en dos ocasiones en todo este tiempo les he invitado a abandonar el proyecto si no estaban cómodos, y en todas ellas recularon después de despotricar contra mi partido y contra mí personalmente”, ha añadido en referencia a las negociaciones que han mantenido los concejales de Ciudadanos en varias ocasiones con la oposición para intentar una moción de censura y expulsar a Berenguer de la Alcaldía.

“Utilizando el argot marinero, hoy soltamos lastre para que el barco coja brío y avance corriente a favor hasta llegar a buen puerto, que no es otro que el progreso de El Campello y sus habitantes, a los que auguro un futuro esperanzador plagado de proyectos de desarrollo y mejora de su nivel de vida”.

El alcalde descarta dar competencias a la regidora de Vox, que forma parte del equipo de gobierno sin área alguna, por lo que los 7 ediles populares se repartirán las concejalías naranjas

“Participar en política implica voluntad de trabajar, de dialogar, de consensuar, de detectar problemas y solucionarlos… de escuchar, de hacer esfuerzos para atender reivindicaciones cívicas y, sobre todo, de hacerlo con honestidad, lealtad a las instituciones y coherencia en las actuaciones y declaraciones”, ha añadido el alcalde.

Juanjo Berenguer ha hecho referencia a la rueda de prensa de Cs, en la que además de pedir su dimisión, pusieron especial énfasis en denunciar deficiencias en las calles e instalaciones públicas del pueblo, “cuando precisamente se trata de competencias de ellos, que no han sabido asumir ni gestionar”. Y se ha mostrado convencido de que se va a poder solucionar la "dramática" situación que presentan alguna concejalías que tenía Cs, como la de Servicios, con la salida de los naranjas, donde no hay cloro para las fuentes, ni materiales para parchear las calles ni se pueden reparar los ascensores, por el bloqueo de los contratos menores y de la licitación de los suministros. También ha responsabilizado a los naranjas del bloqueo de los presupuestos de 2022, que desde julio de 2021 llevaban siendo negociados con los naranjas "y cada vez que nos sentábamos pedían algo nuevo, parecía que no querían que salieran adelante". Y aprobar unas nuevas cuentas en una prioridad para Berenguer, que hablará con el resto de grupos para ello.

Así mismo, ha descartado realizar cambios en la instrucción por la que se sigue la formalización de contratos menores, que deja la responsabilidad de esos contratos en las respectivas concejalías y sus funcionarios y ediles, sin supervisión previa de Intervención, y que ha hecho que se paralicen decenas de contratos al rechazar los técnicos firmar por riesgo de fraccionamiento de contrato. Un grupo de altos funcionarios han pedido sin éxito un cambio en esta instrucción, cuya legalidad está avalada por el secretario. Además, Berenguer ha añadido que el informe que está elaborando al respecto el secretario, a petición de los funcionarios, es "aclaratoria", no sobre su legalidad.

El PP considera que Cs ha roto de facto el pacto con esa comparecencia y otras anteriores. “Hasta aquí hemos llegado”, ha remarcado el alcalde. El Campello es un pueblo que necesita urgentemente sacar adelante grandes proyectos que han intentado dinamitar quienes ya no forman parte de su equipo de gobierno, y ahora nos corresponde a nosotros hacerlo”.

Reacciones

Ante la expulsión de Cs del ejecutivo, el portavoz del PSOE, Vicent Vaello, ha insistido en que está "dispuesto a encabezar una alternativa, como hemos estado desde el principio del mandato. Sabemos que está complicado, el Ayuntamiento está muerto necesita una intervención". Vaello ha recordado que siempre han estado abiertos a dialogar con todos y a mantener una posición leal, pero ha destacado la parálisis que sufre el Ayuntamiento y el "desgobierno" actual.

Vaello se ha dirigido directamente en el pleno al portavoz de Cs, Julio Oca, y le ha dicho "cambie usted el equipo de gobierno. Siéntese usted con nosotros y desaloje a este señor, que ni dimite como usted le ha pedido ni hace nada por mejorar esta situación. Después de lo que dijo usted ayer solo tiene una salida, y es apoyar que haya un gobierno progresista que dé solución a esta paralización. Y nosotros estamos aquí para dar viabilidad a ese gobierno".

Desde Compromís su portavoz y exalcalde Benjamí Soler ha manifestado que esto es una "crónica de una muerte anunciada, pero tarde. Este podría ser el titular del último espectáculo que nos han brindado Ciudadanos y PP esta semana. Su desgobierno ha provocado la parálisis total del Ayuntamiento, demostrando cada día su incapacidad de gestión e irresponsabilidad total al introducir sus luchas partidistas en la estructura municipal. De la crisis material y de recursos, será relativamente fácil salir, pero de la crisis estructural a la que han arrastrado al Ayuntamiento, veremos si alguien propone y qué propone para intentar revertirla. En cuanto a hablar de moción de censura a menos de un año de las municipales puede parecer una quimera. También dejar claro una premisa, la solución nunca podrá venir de aquellos que son parte del problema. Dicho esto, es el momento de hablar pero para poder avanzar”.

PSOE, EU y Podemos se muestran a favor de una moción de censura mientras Compromís afirma que quien ha formado parte del problema no puede estar en la solución

El concejal de EU, Pedro Mario Pardo, ha recordado que "el alcalde ha sido el máximo responsable de haber llevado a Campello a la situación límite en la que se encuentra", preguntándose si Berenguer "nada tiene que decir sobre la paralización del PGOU, la piscina o la falta de inversiones por no tener en plazo la liquidación. Por no decir la situación de desprotección en la que se encuentra todo el patrimonio cultural campellero. Todas áreas gestionadas directamente por el PP desde hace tres años". Y se ha mostrado a favor de explorar una moción de censura, aunque "de lo que hay que hablar es de contenidos, de un programa de gobierno del que ha carecido El Campello los últimos tres años, y no de sillones".

El edil de Podemos Eric Quiles ha manifestado que "ha sido la muerte anunciada de un gobierno fallido de la derecha, formado por PP, Cs y Vox. Nosotros lo que nos hubiera gustado es que el máximo responsable del fracaso de este gobierno hubiera dimitido, que en este caso sería el alcalde. Pero por desgracia el alcalde ha decidido mantenerse. Esto deja el pueblo en una situación muy complicada. Y por tanto entendemos que debemos intentar buscar los apoyos para formar un gobierno progresista, con el apoyo de Ciudadanos si fuera necesario. Es lo que vamos a intentar".

Por su parte desde Red su edil Eduardo Seva ha declinado hacer declaraciones respecto a la ruptura del tripartito.

Vox seguirá en la Junta de Gobierno

Y desde Vox no han valorado el hecho de que siga sin competencias pese a haber tres ediles menos en el ejecutivo. Su edil María José Sañudo, que forma parte de la junta de gobierno, ha manifestado que "el grupo municipal de Vox nunca ha entrado en las pugnas entre el PP y Ciudadanos. Seguiremos en junta de gobierno apoyando y dando soporte a todos los puntos de gestión municipal en los que seamos necesarios. Ciudadanos es el responsable de concejalías tan importantes como Infraestructuras y Contratación donde están actualmente los problemas más graves. Cuando un partido está más pendiente de realizar mociones de censura y de buscar sillones para las próximas elecciones que de gestionar sus competencias los que de verdad pierden son los vecinos". Y respecto a la salida de la formación naranja ha manifestado que "esta responsabilidad ha de ser compartida por el PP, que durante meses ha mantenido en un equipo de gobierno a Cs realizando una moción de censura encubierta".

Pleno

En cuanto al pleno, el polémico incremento en el coste de la contrata de 418.000 euros por los años 2021 y 2022, para entre otras cosas dispone de la maquinaria necesaria para la limpieza de playas y recogida de basura, ha salido adelante con los votos de PP, Cs y Vox, la abstención de Podemos, Red y PSOE, y el rechazo de Compromís y EU. Este pleno extraordinario se ha celebrado antes de comunicarse la salida de Cs, y desde la oposición han lamentado que el Ayuntamiento no solo haya permitido que caducara el contrato y todas las prórrogas posibles sin sacar a licitación el nuevo pliego, sino que ha pasado ya año y medio y sigue sin desbloquear el mayor contrato del Consistorio, valorado en 3,4 millones. El pleno ha aprobado así la medida, pese a los informes en contra de Intervención y Contratación, apoyándose en uno a favor del secretario. Tras terminar el pleno, el alcalde ha informado en una conversación privada al portavoz de Cs y a la edil de Bienestar Social que en la rueda de prensa posterior iba a anunciar sus ceses.