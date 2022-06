Nueva crisis en el tripartito de El Campello, esta vez originada en el propio seno de Cs, que ve rota su unidad. El motivo es el contrato vencido de la recogida de basuras y los sobrecostes derivados de esta situación. Para que se pueda seguir prestando, la concejalía de Servicios, dirigida por Cs, ha propuesto asumir este dinero, más de 415.000 euros, para salvar el servicio. Pero el concejal de Contratación, Javier Giner (Cs), ha rechazado validarla, como sería lo normal, ante los informes en contra de los técnicos de su propia área y de Intervención. Así, la medida va a pleno únicamente con el visto bueno del alcalde Juanjo Berenguer (PP), que asume la responsabilidad junto con el edil de Servicios y portavoz de Cs, Julio Oca, salvando la medida planteada por su socio de gobierno, en base a otros informes a favor de Secretaría y Servicios Públicos. Y falta por ver si saldrá adelante en el pleno, que lo previsible es que sí, y qué hará Cs, si habrá votos diferentes entre sus ediles.

Pese a esto desde Cs han negado este lunes discrepancias internas, y han convocado para el martes una rueda de prensa a las 14.00 horas en la que estarán sus tres ediles: el primer teniente y concejal de Servicios Julio Oca, Giner, que tomó posesión del cargo en enero, y la regidora de Bienestar Social, Mercé Pairó, en la que abordarán "la situación actual en la que se halla inmerso nuestro municipio", en referencia en parte al bloqueo de los contratos menores ante el riesgo de fraccionamiento de contratos, que está paralizando la gestión del día a día del Ayuntamiento. Y también darán detalles sobre su posicionamiento ante el pleno del miércoles.

Ciudadanos convoca una rueda de prensa para este martes para denunciar la parálisis municipal

Así, la formación naranja ha declinado hacer declaraciones al respecto, ya que tenían prevista desde la pasada semana esta rueda de prensa, emplazándose a este martes para abordar la cuestión. Del mismo modo, el PP también ha rechazado manifestarse al respecto. Eso sí, Giner, a preguntas de este medio, ha desvinculado la rueda de prensa del tema del pleno, explicando que su negativa a respaldar la propuesta se debe a mantener una "coherencia", ya que su propia área ha emitido un informe que rechaza la propuesta de su compañero, quien se basa a su vez en el informe positivo de los técnicos de Servicios. Y en cuando al sentido del voto en el pleno, se ha remitido a la rueda de prensa.

La negativa de Giner a rubricar la propuesta de su compañero se enmarca dentro del temor que existe en el Consistorio a poder incurrir en alguna ilegalidad, motivo por el que hay funcionarios e incluso concejales que se niegan a firmar por la posibilidad de poder ser investigados por un fraccionamiento de contrato, motivo por el cual están procesados los dos últimos alcaldes, tres exediles y una funcionaria, para los que la Fiscalía pide 13 años de inhabilitación a raíz de una denuncia de EU.

Esta nueva crisis se suma a las que viene arrastrando el tripartito desde hace ya más de un año, con contactos para una moción de censura por parte de Cs y PSOE, invitaciones a salir del ejecutivo desde el PP e innumerables choques entre naranjas y populares. Pese a todo ello y fractura insalvable que existe, no se ha producido una salida o expulsión de Cs, al menos hasta ahora, cuando queda ya menos de un año para las próximas elecciones. Este martes los naranjas podrían aportar luz sobre la situación actual y el futuro del tripartito.

El contrato de la basura lleva caducado año y medio y ahora hay que hacer frente a sobrecostes por valor de más de 400.000 euros

Y el miércoles se celebrará el pleno extraordinario para aprobar estos sobrecostes, donde habrá que ver qué hace Cs, si respalda en bloque una medida pedida por su propio concejal de Servicios pero que no ha querido refrendar su edil de Contratación. Es más, Giner no asistió a la comisión del pasado viernes en la que se abordaba el punto que va a pleno sin su visto bueno como responsable de Contratación, aunque el edil ha aclarado que no suele ir a ninguna comisión, rechazando cualquier tipo de polémica o suspicacia. Por otra parte hay que recordar que el área de Contratación fue motivo de otro de los choques entre PP y Cs, tras la renuncia del anterior responsable, de la formación naranja.

Lo que se va a tratar en el pleno es un aumento en el coste de la recogida de basuras de más de 415.000 euros por los años 2021 y 2022. Desde el 1 de enero del pasado año el servicio se está prestando en precario, sin contrato, ya que expiraron todas las prórrogas posibles. El servicio se estuvo dando varios mes sin pagar a la adjudicataria, FCC, hasta que el pleno aprobó en mayo con los votos en solitario del tripartito formado por PP, Cs y Vox seguir con las mismas condiciones, basándose en un informe externo favorable, pese a los informes en contra de Intervención, Contratación y Secretaría, que alertaban de una posible ilegalidad. Los reparos consistían en que "el contrato se extingue y no se puede prorrogar. La prestación del servicio por el mismo contratista y en las mismas condiciones, más allá de dicho límite, supone una contratación verbal que vulnera la normativa contractual". Y ahora, Intervención y Contratación mantienen el mismo criterio, aunque desde Secretaría sí que apoyan la propuesta que va a pleno al tratarse de un servicio esencial, y en base al acuerdo que tomó el pleno en 2021 para seguir con el contrato pese a estar caducado.

Estos sobrecostes se basan en un incremento del coste de la mano de obra y en gastos de mantenimiento y de vehículos a los que hay que hacer frente para poder seguir con el servicio.

Y mientras, el Ayuntamiento sigue sin sacar a licitación el nuevo servicio, que se anunció que podría estar adjudicado para el pasado verano, pero un año después, aún sigue en tramitación, y se trata del contrato de mayor cuantía del municipio. Y con los presupuestos prorrogados de 2020 la complicación es enorme, ya que la nueva contrata se estima que ascendería a 4,5 millones al año, y actualmente se vienen abonado unos 3,2 millones, por lo que acomodar este nuevo gasto sin contar con unas nuevas cuentas parece imposible. Y es que llevan meses los presupuestos de 2022 ultimándose en Intervención, sin que se sepa nada de ellos ni hayan sido consensuados entre PP y Cs, por lo que todo apunta que están bloqueados.