El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig instalará un belén escultórico de 5,5 metros de altura en la plaza del Músico Lillo Cánovas, lo cual va a suponer un coste de 15.000 euros. Un gasto que ha sido criticado por EU-UP y PSOE, que lo contraponen con el hecho de que no se vayan a destinar 500.000 euros presupuestados para el Bono Raspeig en diciembre. Por su parte, entre comerciantes y vecinos hay por ahora disparidad de opiniones sobre la idoneidad de esta iniciativa, ya que algunos querrían que se destinara el dinero a más ayudas o a la limpieza.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha anunciado este jueves la apuesta que se hará esta Navidad para mejorar la adecuación de las calles y espacios públicos con una decoración que despierte el interés de los vecinos de San Vicente y de otros municipios. Entre otros elementos, se instalará un Belén que alcanzará una altura de aproximadamente 5,5 metros en la plaza del Músico Lillo Cánovas, que se ha encargado a un artista foguerer. Así, se une por ejemplo a Alicante, que cuenta desde hace tres años con el más alto del mundo, según el Guinness, aunque en el caso de San Vicente tienen una altura mucho menos (el San José de Alicante tiene 18 metros de altura).

El alcalde Pachi Pascual (PP) ha asegurado "queremos ser un referente en estas fechas tan especiales que, sin duda, pueden ser un reclamo desde el punto de vista turístico y también un estímulo económico si contribuimos a dinamizar las compras en los comercios locales y dar un impulso a nuestra hostelería". El primer edil ha explicado que "con este objetivo estamos trabajando para preparar una programación navideña que marque la diferencia, pensada para que puedan disfrutar todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores".

Pascual ha puesto como ejemplo otros municipios que han apostado por realizar acciones singulares que atraigan a los visitantes en Navidad, como Vigo o Alicante. "Aunque la inversión que se hará en San Vicente es mucho menos cuantiosa, queremos también hacer algo especial en estas celebraciones tan entrañables que sirva para volver a poner el foco en nuestra ciudad, cosa que en los últimos años no se ha logrado”.

El alcalde se ha mostrado a favor de “hacer cambios en este sentido para favorecer a los empresarios de San Vicente y a la ciudadanía en general, aunque algunos grupos políticos, poco aficionados a la Navidad, prefieran seguir instalados en el sedentarismo". Una manifestación que apunta a EU-UP. y PSOE, que antes de realizar este anuncio oficial ya habían manifestado sus dudas, en especial la coalición de izquierdas, que lo ha llegado a calificar de "despilfarro".

También el concejal de Comercio, Vicente Pastor, ha respaldado la puesta en marcha de iniciativas como la instalación de un nacimiento de grandes dimensiones, un conjunto escultórico que se financiará desde esta área municipal con una inversión de cerca de 15.000 euros. “Una ciudad como San Vicente, de más de 60.000 habitantes, se merece este nuevo nacimiento monumental que enriquecerá la puesta de largo de nuestras calles y plazas para celebrar la Navidad”, ha manifestado.

Por su parte, el edil de Fiestas, Cristian Gil, ha aclarado que “no es una inversión puntual, sino que el conjunto escultórico pasará a formar parte del patrimonio del municipio y se empleará para completar la decoración navideña de los espacios públicos en los próximos ejercicios”. Gil ha adelantado que la programación de Navidad al completo se presentará en las próximas semanas.

Críticas

En cambio desde Esquerra Unida-Unides Podem ha denunciado que "PP y Vox despilfarran 15.000 euros mientras dejan perder medio millón destinado a los Bonos Comercio. Esta imitación de un nacimiento gigante de 15.000€, tal y como lo tiene la ciudad de Alicante, refleja una falta de originalidad y creatividad del equipo de Gobierno. Mientras tanto, no han sido capaces de planificar la segunda campaña de los Bonos Raspeig afectando negativamente a los comerciantes y consumidores locales".

La coalición de izquierdas ha explicado que "aunque nuestro grupo municipal cree que la asignación de fondos públicos a este tipo de iniciativas es cuestionable, respetamos la tradición navideña y el deseo de crear un ambiente festivo para la ciudadanía. Sin embargo, la inversión de 15.000 euros en esta recreación plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno local. En lugar de buscar soluciones para sacar adelante la segunda campaña de Bonos Raspeig, destinados a fomentar las compras navideñas, se ha optado por asignar fondos a una iniciativa superflua y carente de justificación".

Por ello insta al ejecutivo a que "reconsidere sus prioridades y que explique a la ciudadanía cómo esta decoración gigante contribuirá al bienestar general del municipio, porque las vecinas y vecinos merece una gestión apropiada de los recursos públicos, sobre todo en una época del año en la que el apoyo a los comercios locales es esencial. A Esquerra Unida-Podem nos gustaría conocer los motivos que han llevado al responsable político del área de Comercio a comprar este nacimiento, tal vez sea itinerante y lo podamos ver en diferentes calles comerciales de nuestro municipio. Lo que no entendemos es porque ha realizado esa compra, cuando la concejalía de Fiestas, además de disponer de un belén municipal, adquiere elementos decorativos para adornar las calles de la localidad".

Y desde el PSOE han lamentado también que "que PP y Vox prefieran destinar una subvención de 15.000 euros a un belén gigante en vez de ayudar a los establecimientos", en referencia a los Bonos Raspeig, que por los problemas de personal en el área de Comercio no se han podido convocar para finales de año, y se estudia hacer una campaña en 2024.

Reacciones entre comerciantes y vecinos

Este belén monumental ha tenido por ahora una acogida dispar entre comerciantes y vecinos, después de que hace unos días se diera a conocer que no habrá Bonos Raspeig en diciembre. Ana, que trabaja en una asesoría del centro, afirma que "no me parece bien cuando esa partida presupuestaria entiendo que pueden destinarla a otro departamento en el que haga más falta. Especialmente en la limpieza urbana que es de lo que más se están queja do los ciudadanos". Roberto, vecino de Girasoles, ha lamentado también "hay cosas más importantes en las que gastarse el dinero y no en una cosa de 15.000 euros que no me gusta nada. Mejor que lo empleen en ayudas sociales, que falta hace, o que lo destinen a nuevos contenedores de basura, que están todos hechos una porquería y rotos".

Desde una tienda de ropa del centro también han criticado que se realice este gasto "en lugar de mejorar la decoración y poner más alumbrado en las calles, al margen de la avenida principal", o impulsen otras iniciativas como cortar calles los días 23 y 24 para que la gente pueda pasear y fomentar las compras. Desde la juguetería Dámaso han señalado que el belén "solo beneficiará a los comercios que lo tengan delante de su puerta, a los demás nada". En cambio, varios negocios de hostelería han celebrado "cualquier medida que atraiga a más gente a pasear por las calles". Y otros residentes han mostrado su apoyo a iniciativas como la del belén, ya que "no deja de ser un atractivo más para visitar el centro y darle más vida", apunta Celestino, residente de la zona centro.