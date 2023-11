El comercio de San Vicente echará en falta estas navidades el Bono Raspeig

Los comerciantes de San Vicente aseguran que verán frenadas las ventas navideñas por la falta del Bono Raspeig. El Ayuntamiento comunicaba a los establecimientos adheridos la semana pasada que la campaña prevista para los meses de noviembre, diciembre y enero no iba a poder realizarse por problemas con los plazos y la falta de personal.

Los comerciantes del centro afirman estar "cabreadísimos" por la situación que la cancelación del bono les genera, ya que son fechas próximas de compra con la llegada de la Navidad.

Álvaro, responsable de una tienda de electrodomésticos sostiene que "veremos disminuida la facturación. En diciembre nos afectará bastante porque la gente compra regalos con el bono. Nos guiaremos por la campaña del black friday y a ver la Navidad que resultados nos da".

Por su parte, Gema de la tienda de ropa Urban & Co no puede entender como plantean una campaña si saben que les falta personal para llevarla a cabo. "Estamos muy disgustados. Es la tercera campaña que se hace, ellos saben si hay o no personal".

Los afectados también critican que todavía no han cobrado la campaña de bonos que se hizo en septiembre "hay a gente que le deben 10.000 o 15.000 euros y hay que seguir pagando cosas", recalcan.

La dueña de otra tienda de ropa cuenta que, en su caso, no estaba vendiendo en los últimos días porque las clientas se estaban esperando al bono: "Los comercios estamos cabreadísimos. La gente estaba esperando a la campaña del bono. Ayudan mucho porque te gastas la mitad de dinero".

En esta línea, muchos comerciantes lamentan que han hecho acopio de stock durante el año para darle salida en estas campañas. Algunos incluso comentan que han comprado más género con perspectivas de venderlo en la campaña que ha sido cancelada: "Esta campaña es de las más importantes, los comercios estamos esperando que lleguen estas fechas para vender lo de todo el año y lo que hemos pedido de más".

El concejal del PSOE, Eduardo Rodelgo, ha insistido en que "PP y Vox han decidido dejar al pequeño y mediano comercio de San Vicente sin campaña de bonos en Navidad por una cuestión política. La gestión de Vox al frente de la concejalía roza la incompetencia, ya que no se ha aprovechado el medio millón de euros (que con la circulación entre compras hubiera sido un millón) que el anterior equipo de gobierno puso en circulación para estas campañas y, además, tampoco se ha pagado a los negocios la anterior que se hizo en septiembre". Rodelgo recalca que "ahora se dejan si utilizar medio millón de euros que irán a parar a las arcas del Ayuntamiento, justo que PP y Vox criticaban al anterior equipo de gobierno progresista" y exige al concejal de Comercio Vicente Pastor que "asuma su responsabilidad y pague las facturas a los negocios".

El Ayuntamiento de San Vicente ha declinado realizar declaraciones con respecto al tema. Para este jueves el Consistorio ha convocado una reunión con la asociación de comerciantes y los negocios para tratar la próxima campaña de bonos.