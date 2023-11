El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig deja sin gastar este año 500.000 euros que estaban destinados a potenciar el comercio de cercanía a través de los Bonos Raspeig. EU-UP ha denunciado en la tarde del viernes que ese dinero "se va a quedar en un cajón", responsabilizando al ejecutivo de PP y Vox por su "incompetente gestión". En cambio, desde el equipo de gobierno han confirmado que no se podrá realizar esta campaña antes de final de año debido a los plazos, ya que debería acabar la campaña antes de final de año y no da tiempo, reconociendo también que falta personal en el área de Comercio y que se estudia retomar las campañas en 2024.

El Consistorio ha informado a lo largo de esta semana a los comerciantes que "no iba a ser posible celebrar está convocatoria porque, según criterios técnicos, no daba tiempo a desarrollar todo el proceso antes del 31 de diciembre por los plazos necesarios de la convocatoria. Si no se finalizaba en esa fecha los comercios participantes no recibirían el pago hasta el mes de mayo, con lo cual saldrían perjudicados con el perjuicio que esto podría causarles a los comerciantes", han explicado fuentes municipales tras denunciar EU-UP esta situación.

Además, "se está valorando desde Comercio retomar estás campañas en el próximo año". Del mismo modo, el ejecutivo ha recordado que la anterior campaña con fondos de la Diputación acabó a finales de octubre, por lo que casi se solaparía con una nueva a finales de año, además de coincidir con las ayudas de la Diputación por la crisis energética y con la campaña navideña, reconociendo además problemas de personal en el área de Comercio.

Por su parte, desde la coalición de izquierdas han denunciando que "la falta de planificación y la ineficacia del equipo de gobierno PP-Vox afecta al tejido productivo de nuestra ciudad, ya que dejarán de ingresar más de 1.200.000 euros que beneficiarían tanto a los comerciantes como a los clientes. El Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig ha comunicado con una carta a los comercios locales que se acabaron las ayudas económicas en lo que queda de año. Una muestra de la nefasta e incompetente gestión del equipo de Gobierno, formado por el dúo PP-Vox, que ha sido incapaz de poner en circulación un total de medio millón de euros para incentivar el comercio de cercanía y que estaba disponible desde el pasado mes de junio".

Esquerra Unida-Podem "lamenta la falta de planificación y la incapacidad del equipo de gobierno por no prever, con la suficiente antelación, los recursos humanos necesarios para llevar a cabo estas ayudas. Y exige al gobierno local responsabilidades, ya que este tipo de iniciativas no solo beneficia al comercio de cercanía, sino también a los vecinos y vecinas del municipio que se ahorran un 50% en el ticket de sus compras".

"A nuestro Grupo Municipal le preocupa seriamente la improvisación llevada a cabo por el equipo de gobierno y le solicita que vuelva a poner ese medio millón de euros en el presupuesto municipal de 2024, ya que el tejido comercial debe de ser una prioridad y no otras, como han ido demostrando a lo largo de estos meses el gobierno municipal".

La coalición de izquierdas ha recordado que "en el año 2022, siendo concejal de Comercio Alberto Beviá de Esquerra Unida, se pusieron en circulación más de dos millones de euros en ayudas, en dos campañas de Bonos Raspeig, con un presupuesto de 1.465.503€; en ayudas para minimizar el Impacto Económico de la Crisis Energética, con un presupuesto de 276.706 €, y en las ayudas a Autónomos, Microempresas y Pymes para paliar el impacto económico Covid-19, con un total de 276.706 €".

Para finalizar, Esquerra Unida-Podem quiere "solidarizarse con el personal de la concejalía de Comercio, ya que la falta de previsión durante estos meses les está afectando negativamente".