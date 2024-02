Habemus presupuestos en El Campello. No hubo sorpresas y el pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves con carácter definitivo las cuentas municipales para el ejercicio 2024. PP y Vox han votado a favor, mientras que PSPV-PSOE, Compromís y EU-Unides Podem se han abstenido y Per El Campello han votado en contra.

El resultado de la votación ha sido idéntico al de diciembre de 2023, cuando el equipo de gobierno sometió a votación la propuesta de forma inicial, como ya informó este diario. Se ha aprobado también (con el mismo resultado en la votación, y con carácter definitivo) la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento (RPT).

El resultado del pleno significa alcanzar luz verde definitiva a unos presupuestos municipales que ascienden a 58,1 millones, montante récord que incluye inversiones por 23,6 millones , el más ambicioso en la historia del municipio. A estas cantidades hay que sumar las subvenciones que se gestionarán ante administraciones superiores, y los más de dos millones de euros concedidos ya para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística.

En los últimos diez años, el Ayuntamiento de El Campello únicamente ha dispuesto de tres presupuestos municipales, aprobados en los años 2014, 2020, y los que este miércoles se han aprobado.

El presupuesto estabiliza la plantilla municipal, pues recoge las subidas salariales marcadas por ley desde el año 2020 y consolida los puestos de trabajo de nueva creación hasta fecha de hoy, lo que da estabilidad y garantía a la plantilla de trabajadores públicos.

El capítulo 2 es el que más se incrementa, dado que los contratos menores pasan a estabilizarse, y se dota económicamente a las grandes contratas, como el consumo energético, limpieza integral del municipio, limpieza de edificios públicos, saneamiento, ayuda a domicilio para dependientes, servicio de socorrismo y playas, el programa majors a casa, o el mantenimiento de parques y jardines, entre otros importantes asuntos.

Si importante es el presupuesto ordinario, la propuesta plantea un plan de inversiones que alcanza los 23 millones de euros, 22 de ellos a través de crédito financiero, que el alcalde Juanjo Berenguer ha anunciado que podrá estar listo al principio del segundo semestre del año.

El portavoz del PSOE, Vicent Vaello, ha defendido la "necesidad" de tener presupuestos actualizados y ha expuesto que "lo que es bueno para el pueblo lo aceptamos", pero ha lanzado un aviso: "Estaremos alertas en cada una de las inversiones que han de realizarse" para que se cumplan.

Por parte de Compromís, la edil Adriana Paredes ha dejado claro que no son los presupuestos que llevarían para su aprobación, pero contienen "muchas de las necesidades para dejar atrás la parálisis".

En la misma línea ha ido el compañero de bancada EU-UP, que ve una "necesidad imperiosa" de contar con las cuentas. "No está todo lo que queremos pero sí gran parte, el problema es la escasa credibilidad de que se vaya a ejecutar, se aprueban, pues vamos a ejecutarlos, no que hacemos modificaciones y no invertimos", ha expuesto el edil Pedro Mario Pardo.

Per el Campello ha justificado su voto en contra porque, aunque, espera estar equivocado, "no vemos la forma adecuada de gestionar el presupuesto".

El alcalde y concejal de Hacienda, Juanjo Berenguer, ha reconocido que tres presupuestos en diez años "no es bueno", pero trabaja a largo plazo y su intención es comenzar a trabajar desde ya por los de 2025.

Las inversiones contempladas en los presupuestos para 2024 permitirán, entre otras actuaciones:

remodelar y crear nuevos parques, jardines y zonas verdes (4.250.000 euros)

jardines y zonas verdes (4.250.000 euros) ampliar infraestructuras sanitarias con la construcción de un ambulatorio en Muchavista (1,5 millones)

con la construcción de un ambulatorio en Muchavista (1,5 millones) la construcción de un complejo deportivo en Muchavista y la rehabilitación de los polideportivos Vincle, Centro y Ermita (3,7 millones)

y la rehabilitación de los polideportivos Vincle, Centro y Ermita (3,7 millones) rehabilitación del trinquet de pilota valenciana (500.000 euros)

(500.000 euros) regenerar del espacio urbano con asfaltado de calles y obras de accesibilidad (2 millones)

y obras de accesibilidad (2 millones) renovar luminarias y farolas (150.000 euros)

(150.000 euros) renovación de Villa Marco (300.000 euros)

(300.000 euros) cementerio nuevo (2,5 millones)

nuevo (2,5 millones) reformas e inversiones en edificios públicos (900.000 euros) superándose así las deficiencias que registran hoy esas instalaciones

(900.000 euros) superándose así las deficiencias que registran hoy esas instalaciones reformar la sede del I nstituto de Ecología Litoral (457.000 euros)

(457.000 euros) actualización de aplicaciones informáticas municipales (1 millón)

municipales (1 millón) reforma de forma integral del sistema de riego del Parque Municipal (200.000 euros)

(200.000 euros) adquisición de vehículos para renovar una flota ahora envejecida y prácticamente sin uso (600.000 euros)

ahora envejecida y prácticamente sin uso (600.000 euros) construir un cuartel de la Guardia Civil (1,2 millones), que garantiza que que este cuerpo de seguridad permanezca en el municipio

(1,2 millones), que garantiza que que este cuerpo de seguridad permanezca en el municipio inicio de proyectos para la remodelación del bulevar San Ramón (400.000 euros)

(400.000 euros) urbanizar la prolongación de la calle Pepe Carratalá (75.000 euros)

(75.000 euros) renovación de la estación de bombeo Gallo Rojo (1,3 millones)

(1,3 millones) proyectar la remodelación del paseo marítimo Carrer la Mar (400.000 euros)

(400.000 euros) proyectar un Casal Asociativo (250.000 euros)