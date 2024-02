San Vicente encarga un informe a una empresa para decidir el futuro del velódromo, con múltiples deficiencias

El velódromo acelera... en busca de una solución. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha encargado un informe a una empresa para conocer en qué estado se va a encontrar el complejo deportivo cuando acabe el 2 de octubre la concesión que tiene la mercantil Hotel Valencia Colón 32 SL.

Como informó este diario, el Consistorio aprobó en el pleno de marzo pasado la rescisión del contrato de explotación por los supuestos incumplimientos de la empresa adjudicataria. Ante esta decisión, la concesionaria presentó un recurso contencioso administrativo y el magistrado aceptó en mayo la petición de suspensión cautelar de la medida para evitar un perjuicio en los 2.000 usuarios del Complejo Deportivo Sur.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Alicante dictó un auto en el que estimaba la solicitud provisional para evitar los perjuicios que la ejecución del acto generaría a los usuarios del centro deportivo "ante la inactividad del Ayuntamiento", ya que la instalación podría quedar cerrada hasta que el Consistorio asumiera directamente la gestión o adjudicara a otra empresa la explotación.

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabéu, ha explicado que en octubre finaliza de forma definitiva la concesión y el Ayuntamiento tiene dos escenarios: o externalizar los servicios "con una empresa especializada en instalaciones deportivas" o asumir el propio Ayuntamiento la gestión del complejo, con todo lo que incluye, como el gimnasio, cafetería y zona de pádel.

En el caso de la primera opción, la externalización, también se estudiaría si solo la cantina o todo el complejo, a lo que hay que añadir qué personal haría falta y los horarios en el caso de que el Consistorio se encargue del velódromo: "Son diferentes opciones las que hay que contemplar".

La prioridad, en cualquier caso, es conocer en qué estado se encuentra la instalación, "que a simple vista es bastante mejorable", y a partir de ahí tomar decisiones y "empezar a trabajar".

"El informe es para conocer en qué estado vamos a recepcionar la instalación, a nivel de jardinería, iluminación, calderas, etcétera," ha afirmado el edil. Ese documento marcará también el siguiente paso: "Si el Ayuntamiento tiene que reclamar a la empresa o el dinero que tenemos que invertir, esto es, cuantificar la inversión que habría que hacer en mejoras que no se han hecho y tenía que haber realizado la empresa, como es el caso de deficiencias y carencias por el mantenimiento".

Entre los desperfectos, el edil de Deportes recuerda los problemas de iluminación por el robo de cables, averías y focos fundidos o la "dejadez" en jardinería "porque la empresa no hace los mantenimientos que debería". Por lo que respecta al velódromo en sí, el peralte "había que lijarlo y no se hizo".

Bernabeu recuerda que en el velódromo entrenan el Club Ciclista y el club de triatlón de San Vicente, pero también la seleccion española de ciclismo realiza estancias, la última hace solo tres semanas, al margen de competiciones autonómicas

El concejal ha señalado que no tiene fecha de cuando estará el informe de la empresa, pero confía en tenerlo antes del verano."Sabemos que el velódromo no está como nos gustaría y cómo tiene que estar, durante mucho tiempo no se ha hecho nada y ahora nos cogen las prisas a todos", ha afirmado Bernabé, que defiende qu se trata de una instalación "con mucho potencial y merece la pena hacer un esfuerzo".

El complejo deportivo municipal costó cerca de cinco millones y medio de euros, adjudicando su gestión en 2014 por 10 años con posibilidad de prórroga por otros 5, a la empresa Josector Juan Luis S.L. (ahora Hotel Valencia Colón 32 SL). Está compuesto por un gimnasio, pistas deportivas (8 de pádel y 2 polideportivas) y el velódromo, con una cuerda de 250 metros homologado por la Federación de Ciclismo. Esta empresa gestiona directamente el velódromo, mientras que el gimnasio, las pistas y el bar están subrogados a otras tres mercantiles.