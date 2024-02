Y el PP de San Vicente responde al no a la tala: "Por cada árbol que se quita, se pone otro"

"Por cada árbol que se quita, se pone otro". La concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines de San Vicente del Raspeig, Mercedes Torregrosa, ha salido al paso de las acusaciones de Esquerra Unida-Podem de que el equipo de gobierno ha talado árboles de forma indiscriminada y ha incidido en que no se arranca ninguno sin contar con un informe técnico que avale la medida.

Sobre las jacarandas que EU afirma que se han cortado en el pabellón municipal Ginés Alenda, Torregrosa afirma que se trata de ejemplares plantados hace muchos años que rodean dos pistas de pádel y que han provocado desperfectos, lo que ha desatado las quejas de los usuarios. "Las raíces son muy profundas, robustas, han levantado el pavimento y debajo del césped hay grietas en la cancha", ha explicado la edil.

A ello se une que la floración de la jacaranda trae consigo la molesta melaza en el césped artificial y que las ramas cubrían las luces y no dejaban iluminar las pistas.

La Concejalía ha intentado llevarse las jacarandas, pero se ha encontrado con que el mojón levantaría todo el suelo, por lo que ha procedido a talar los ejemplares. Eso sí, el siguiente paso será sustituirlos por otros: "Se plantarán en otro sitio y serán 16, el doble, son beneficiosos para el medio ambiente".

Respecto al árbol en la plaza Lillo Cánovas que también ha denunciado EU, Torregrosa ha asegurado que se trataba de un ciprés muy envejecido "y no había solución". Como ha ocurrido con las jacarandas, han intentado moverlo, pero el mojón tampoco lo permitía porque suponía levantar las tuberías.

La edil ha avanzado que esa misma semana se va a sustituir por un árbol típico y propia de la provincia, como es la carrasca, que no necesita tanta agua, tienen la copa muy grande y la hoja perenne: "Hemos encontrado una carrasca para replantar con dos troncos en la base y que proporcionará sombraje".

La concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines también ha hecho referencia a la actuación en la avenida Sevilla que ha comenzado esta semana, "con zonas verdes muy abandonadas y que hay que acondicionar".

Torregrosa ha resaltado que hay mucho arbolado que tiene más de 20 años "y que no dejaba crecer a otros, por lo que se trata de cambiarlos a zonas que no dificulten". De ese modo, "si se quitan cinco, se reponen cinco, pero no de la misma especie".