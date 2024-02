El Plan de Residuos de Sant Joan: más contenedores y mejor repartidos

El Ayuntamiento de Sant Joan prosigue con la fase de cumplimiento de la ordenanza de la limpieza pública, que recoge sanciones para aquellos ciudadanos que saquen la basura fuera de hora y no recojan las heces de los perros.

El concejal de Limpieza y Gestión de Residuos, Nicolás López, ha dado nuevos datos del primer mes de la campaña, en la que hay 52 personas identificadas y 24 sanciones, una de ella por deposiciones de su mascota en la vía pública.

No obstante, López incide en que no es tan importante el número de sanciones "sino la concienciación de los vecinos". En este sentido, "hemos notado que contenedores que estaban antes llenos a media mañana ahora no lo están".

Además, la Concejalía está recibiendo llamadas tanto de particulares como de comerciantes y hosteleros para preguntar cuáles son los horarios de sacar la basura, que es de 20 a 23 horas.

La ordenanza reguladora que se aplica en caso de incumplimientos, relativa a limpieza pública, recogida de residuos sólidos y transporte y vertido de tierras y escombros está en vigor desde mayo de 2019 y contempla multas desde 30 hasta 750 euros en función de la gravedad de la infracción.