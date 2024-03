El PP de Sant Joan salva la bola de partido: PSOE y Compromís facilitan que el Plan de Residuos salga adelante

Aviso, y de los grandes, para el PP de Sant Joan. Llevaba al pleno para su aprobación el Plan Local de Residuos, un documento imprescindible porque es el paso previo necesario para la licitación del contrato de limpieza viaria y recogida de basura.

Se trata del primer gran proyecto para los populares y han llegado a la sesión celebrada este jueves sin tener atados los apoyos de la oposición. Recordamos que gobierna en minoría en el Ayuntamiento, con 9 concejales, por los 8 del PSOE, dos de Compromís y otros dos de Vox.

Y ha salvado la bola de partido al encontrar como aliados a aquellos que, a priori, pueden estar más alejados. PSOE y Compromís se han abstenido y con su decisión han facilitado que saliese adelante el Plan de Residuos con los únicos votos a favor del PP. Vox se ha posicionado en contra.

El concejal de Limpieza y Gestión de Residuos, Nicolás López, ha defendido el documento, que recoge una batería de acciones para poder alcanzar los objetivos de reciclaje y de menor generación de residuos y que incluye los circuitos de recogida, la ubicación de contenedores, los equipos y el resto de los elementos sobre el servicio.

"Mide los objetivos cuantitativos y cualitativos y las medidas y acciones para alcanzarlos", ha explicado López, que ha asegurado que es el "mejor modelo, marca las pautas para mejorar la limpieza y separar las fracciones, sobre todo la orgánica, que es la gran asignatura pendiente"

El edil ha destacado que se trata de un modelo de "contenedorizacion, basado en la eficiencia, en altos porcentajes de separación, y que se ajusta a las necesidades económicas de Sant Joan sin una merma de servicio".

López ha recordado que el aumento del servicio de puerta a puerta es mínimo y la gran acción se centra en los contenedores y en las islas, que se va a pasar de las 120 actuales, muchas no completas con los cinco depósitos (papel, vidrio, plástico, orgánico y restos) a 150 islas, todas con las cinco fracciones. "No reciclar ya no va a ser una excusa", ha recalcado.

La portavoz del PSOE, Esther Donate, ha explicado que el documento es "interesante pero mejorable" porque no ofrece un diagnóstico "realista y representativo" del municipio, sino que es "muy generalista".

Además, ha echado en falta un proceso de consulta a los vecinos sobre el documento: "Se podían haber hecho encuestas, no se ha hablado con comerciantes ni hosteleros, no se ha explicado apenas a la ciudadanía".

Respecto a los educadores ambientales, que pasan de uno a tres, la socialista considera que se queda corto y que la cifra debería haberse aumentado. "Al final se le da más peso a lo que dice una empresa externa que lo que dice el técnico sobre los educadores ambientales", ha expresado Donate.

El concejal de Compromís, Joan Ramón Gomis ha expuesto que la formación exige "unos mínimos" y que lo importante es que los vecinos "se merecen un pueblo más limpio". Ha tendido la mano a López, pero estarán atentos para que se cumpla el Plan de Residuos: "Nos tendrá a su lado, pero velaremos porque el proceso y las condiciones sean justas".

Agenda 2030

La portavoz de Vox, Gema Alemán, ha tirado del argumentario ultra sobre medio ambiente y cambio climático para explicar su voto en contra en el pleno: "El documento se basa en estudios pseudocientíficos como la agenda 20230 que no apoyamos".

La edil ha reconocido la necesidad de contar con un sistema eficiente, pero ha recalcado que las vías de actuación "distan de la gestión de residuos, se debe llegar al máximo de separación de residuos, son los ciudadanos quienes reclaman más puntos verdes y contenedores"

Ha proseguido con la "incongruencia" que supone no poder sacar basura fuera de hora y, en cambio, se "permite retenerla en casa, generando situaciones insalubres por acumulación de residuos".

Su discurso ha seguido en esta línea, que ha mezclado con la libertad y el control a los vecinos: "Hablan de consumir agua del grifo y no embotellada, y de que en casa apliquemos el compostaje acumulando la basura, las ratas y cucarachas se iban a dar festín, nos dicen cómo tenemos que vivir, es una merma de libertades".

El alcalde, Santi Román, ha tenido una breve intervención para aclarar que el servicio puerta a puerta "no es un capricho de no quererlo", pero que desde se puso en marcha únicamente recibía quejas por parte de los vecinos. "Se han tenido que acostumbrar, pero el puerta a puerta no funciona como debería. ¿Por qué unos vecinos solo pueden sacar la basura tres días a la semana y el resto los siete días? Estamos a favor del reciclaje, pero no podemos imponen cuando cada vecino puede sacar la basura".

Sobre los educadores ambientales, ha explicado que le gustaría contar con más de tres, pero que el presupuesto limita la cantidad: "Preferimos que haya más gente limpiando las calles que educadores ambientales, que los máximos recursos sean para la limpieza".