La plaza Ferrándiz y Carbonell, en pleno casco antiguo de Alcoy, acogerá el solemne acto del 50 aniversario de la integración de la antigua Escuela Industrial de la ciudad, hoy EPSA, en la Universitat Politècnica de València (UPV). El Campus de Alcoy de la UPV prepara un acto conmemorativo para dar comienzo a una serie de actividades que se prolongaran durante 2022.

El evento, que tendrá lugar este jueves 7 de abril a las 20 horas, contará con la presencia de autoridades que, históricamente, han hecho posible esta relación. También asistirá el actual director del Campus de Alcoy de la UPV, Pau Bernabeu, el equipo directivo del campus, y parte del equipo rectoral actual, encabezado por el rector José Esteban Capilla.

El solemne acto también estará amenizado con música en directo, homenaje a ex directores, ex rectores y ex alcaldes que han hecho posible que el campus crezca.

Breve historia

En 1972 se integra en la Universitat Politècnica de València como “Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy” (EUITIA), solo un año después de la creación oficial de la propia Universitat.

El actual Campus de Alcoy es anterior a la creación de la UPV y tiene sus orígenes en la Real Fábrica de Paños de Alcoy, organismo que durante la segunda mitad del siglo XVIII y primera década del XIX emprendió una decidida política de renovación e industrialización promoviendo contratos a técnicos extranjeros y expertos en procesos de tinturas y equipamiento.