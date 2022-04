– ¿Con qué novedades nos vamos a encontrar este año en las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy?

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy siguen una estructura muy tradicional y en ese sentido, la principal novedad es poder volver a celebrar con normalidad nuestra Fiesta, tras dos años de obligado paréntesis. Como no podía ser de otra manera, vigilaremos de cerca la evolución de la situación sanitaria, que afortunadamente es mucho más propicia para organizar los festejos con normalidad, aunque nunca podemos relajarnos.

Por ese motivo, hemos habilitado más carpas y de mayor capacidad en el exterior, con el objetivo de garantizar la ventilación y evitar aglomeraciones. Destacaría también la ampliación de la tribuna en la fachada del Ayuntamiento y dos iniciativas encaminadas a reducir la generación de residuos: la campaña de vasos reciclables de uso personal promovida por el consistorio junto a establecimientos de hostelería y la colaboración con Ecovidrio en “La reconquista del vidrio”, una campaña para promover el adecuado reciclaje de los envases de vidrio en los locales festeros.

– ¿Cómo habéis vivido estos dos años sin fiestas?

Pues con mucha tristeza, aunque también con la seguridad de que volveríamos con más fuerza si cabe y con un agradecimiento infinito a la ciudadanía, que se ha comportado de manera ejemplar durante este tiempo de restricciones. Hemos vivido también con preocupación la situación del colectivo de artesanos de la Fiesta durante este tiempo de inactividad, aunque a través de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento hemos podido facilitarles diferentes líneas de ayuda, que continuaremos reforzando este mismo año desde el consistorio, una vez estén activos los Presupuestos que acabamos de aprobar.

– ¿Qué ofrecen las Fiestas a los “amantes” de la pólvora?

Aparte de los castillos de fuegos artificiales que se lanzan en diferentes momentos de las celebraciones y en las jornadas previas, las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy cuentan con un día dedicado especialmente a los amantes de la pólvora. El Día del Alardo, con el que concluye la trilogía, es todo un espectáculo para los sentidos: desde la mañana cuando empieza la batalla de arcabucería hasta casi entrada la noche, el Centro de Alcoy se llena con el aroma de la pólvora y el retumbar de los disparos con los que cerramos simbólicamente nuestra recreación de la Reconquista. Si alguien está especialmente interesado, este es su día y su sitio, sin ninguna duda.

– ¿Qué actos, en especial, destacarían desde el Ayuntamiento?

No podría destacar ninguno en particular porque todos ellos me emocionan y tienen sus peculiaridades. Lo que está claro es que hay actos para todos los gustos, algunos espectaculares y fastuosos como Las Entradas; otros más íntimos, como la Diana o las diferentes procesiones del día del Patrón, San Jorge...Y por supuesto, esa batalla dialéctica que se da en Las Embajadas Cristiana y Mora, que ofrece al público grandes interpretaciones, como no podía ser de otra manera en este pueblo con tanta tradición teatral y artística.

– ¿Qué suponen económicamente las Fiestas para la ciudad?

Nuestras Fiestas de Moros y Cristianos están declaradas de Interés Turístico Internacional y eso supone la llegada cada año de miles de visitantes que consumen y reservan plazas hosteleras en nuestra ciudad y su entorno, algo que consideramos muy positivo. Además, como apuntaba anteriormente, la Fiesta mueve durante todo el año una gran industria a su alrededor, desde diseñadores de trajes y boatos, ballets, músicos, empresas de carrozas...

– Un deseo para estos días de Fiestas y una invitación para vecinos de otras localidades

Mi deseo es que todas las personas, tanto las que participan activamente en la Fiesta como quienes disfrutan de esta gran representación, vuelvan a encontrar esa sensación reconfortante que se pretende transmitir cada año, este 2022 si cabe con un mayor ímpetu y con una energía renovada. Las localidades vecinas comparten en la mayoría de casos esta tradición tan arraigada en la Comunidad Valenciana y saben que siempre son bienvenidas en Alcoy, así como cualquier turista, de cualquier parte del mundo, que quiera conocernos y disfrutar de nuestras fiestas.